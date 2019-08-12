Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Скандал с дневниками без Крыма: в “МЕТРО” заявили, что канцелярию “подбросили”

Комментариев: 48
Администрация гипермаркета открестилась от дневников.
В компании открестились от дневников без Крыма
В компании открестились от дневников без Крыма
facebook.com/metro.ua

Компания “МЕТРО Кеш энд Кери Украина”, в которой покупатель 11 августа купил дневник, где на карте Украины не было аннексированного Россией полуострова Крым, говорит, что скандальную канцелярию в зал принес третий человек.

Читай также: Украинским школьникам предложили дневники без Крыма

Об этом передает Укринформ, ссылаясь на комментарии администрации сети гипермаркетов.

Согласно предварительным результатам внутреннего расследования, проводимого в настоящее время службой безопасности компании "МЕТРО Кеш энд Керри Украина", установлено, что этот дневник был принесен в ТЦ МЕТRO извне третьим лицом и выставлен на полку к другим дневникам данного производителя. Через 30 минут после этого клиент нашел и приобрел данный дневник, - отмечается в сообщении.

Читай также: Украина открыла "небо" для российского самолета

В компании также подтвердили, что дневник с картой без Крыма действительно нашел клиент в магазине по просп. П. Григоренко, 43. Между тем, скандальные дневники фирмы “Папирус” были изъяты из полок гипермаркета еще 15.07.2019 года. После этого поставки не делались.

Напомним, в Киеве продавали школьные дневники с картой Украины без Крыма. Находку обнаружили в METRO Cash&Carry Ukraine. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Украина, Крым, МЕТРО, дневники, скандал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (49)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    12.08.2019, 14:44
Оценка:  0
Антибес
Для упоротого потрохобота с никами Broker666,Союзник,dimasvetik,wtf2 wtf каждый кто не лижет его хозяину Педриле Шоколадному,является троллем из Ольгино.Методички 2015 года этому дауну так и не поменяли.В России землю в аренду раздают,а Зе скоро будет землю продавать.Но для потрохоботов чем хуже тем
Антибес    12.08.2019, 14:46
Оценка:  -1
Антибес
лучше.Им,скотам антиукраинским,платят бабло за разжигание межнациональной розни и за распространение фейков.У каждого потрохобота на рыло несколько десятков аккаунтов.Делать толпу-их работа.
zheka-yakob    12.08.2019, 14:39
Оценка:  -1
zheka-yakob
Спасибо майдану за Крым!!!
WTF2wtf    12.08.2019, 14:41
Оценка:  -2
WTF2wtf
Бычки не дохнут еще, бот?
zheka-yakob    12.08.2019, 14:44
Оценка:  +1
zheka-yakob
И тебе спасибо за Крыме
WTF2wtf    12.08.2019, 14:48
Оценка:  -1
WTF2wtf
Донбасс силами россиян в жопени полной из-за захваченного россиянами же Крыма ... а оно "спасибо" тупит, бедильное
VSHIVANKA    12.08.2019, 14:37
Оценка:  0
VSHIVANKA
ХУ.ЙНЯ У КОНЯ , А ОБ ОСТАЛЬНОМ ВЫ ГОЛОДРАНЦЫ ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ МОЖЕТЕ....)))
ВЫ ЛУЧШЕ ЗА ПОЛЬШЕЙ , ВЕНГРИЕЙ И РУМЫНИЕЙ ПРИСМАТРИВАЙТЕ , ОНИ ОТ СВОИХ ЗЕМЕЛЬ СЛУЧАЙНО ПОПАВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ НЕ ОТКАЖУТСЯ....)))
WTF2wtf    12.08.2019, 14:40
Оценка:  -1
WTF2wtf
Бідлобот ольгинский, тебе российский бюджет платит, чтобы ты каждый день доказывало тут, что россия для нас теперь просто враг?
Это и так всем понятно, бычье оккупантов ...
BROKER666    12.08.2019, 14:31
Оценка:  -2
BROKER666
"Компания из КНР Zoje Resources Investment заключила договор об аренде 115 тысяч гектаров земли в Забайкальском крае России сроком на 49 лет. Соответствующий документ уже подписан правительством российского региона и руководством китайской корпорации. Стоимость контракта — 1,5 миллиарда рублей"
BROKER666    12.08.2019, 14:32
Оценка:  -1
BROKER666
это всего лишь 28 лямов в убитых енотах...
Коляка    12.08.2019, 14:33
Оценка:  -1
Коляка
а теперь поищи это! Упоротое говно 26 февраля 2016, 13:06 — REGNUM

Китайская сельскохозяйственная компания «Zoje Resources Investment» отказалась арендовать в Забайкальском крае 115 тысяч гектаров земли, сообщает FlashSiberia со ссылкой на источник в правительстве Забайкальского края.
Коляка    12.08.2019, 14:31
Оценка:  -1
Коляка
ладна впиздуваснакуй мне работать надо, отвлекаюсь тут на вас упоротых галицаев
WTF2wtf    12.08.2019, 14:35
Оценка:  -1
WTF2wtf
упоротая шавка оккупантов,
иди нах, труженик геббельсовский ...
Coюзник    12.08.2019, 14:29
Оценка:  -1
Coюзник
Ах как россияне хотят доказать что они не воры ... Это у Вас в генах убивать и воровать ...
Coюзник    12.08.2019, 14:31
Оценка:  -1
Coюзник
Любимое выражение русских это "земля политая кровью солдат" ... не у одной страны мира нет таких поводов для гордости
Коляка    12.08.2019, 14:27
Оценка:  0
Коляка
Думаю, что за приобретение и сбыт дневников без Крыма нужно сажать пожизненно в том числе и шко-ло-ло
WTF2wtf    12.08.2019, 14:28
Оценка:  -2
WTF2wtf
а за убийства россиянами и их наемниками украинцев на территории Украины за счет бюджета россии?
Коляка    12.08.2019, 14:29
Оценка:  -1
Коляка
ты почему не в горячей точке сейчас?
WTF2wtf    12.08.2019, 14:37
Оценка:  -1
WTF2wtf
Путинский бот, ты щас что заявить хочешь, упоротое?
Ты уже убивал украинцев за тупую срань российского недоцарька с его оккупацией Крыма и Донбасса???
Коляка    12.08.2019, 14:19
Оценка:  -2
Коляка
Бредядтина, что теперь всем надо блокноты проверять если там карты Крыма в составе Украины? Я например вообще меньше всего думаю о какой либо карте....
Coюзник    12.08.2019, 14:22
Оценка:  0
Coюзник
Бредятена это когда россияне исходят пеной из рта, когда Япония опубликовала карту с принадлежащими ей Курильскими островами
Коляка    12.08.2019, 14:24
Оценка:  -1
Коляка
тут о курилах речь? )))
WTF2wtf    12.08.2019, 14:25
Оценка:  -1
WTF2wtf
бот путиснкий, тут речь о все тех же российских оккупантах ...
Coюзник    12.08.2019, 14:27
Оценка:  0
Coюзник
речь идет об аналогии ... почему россиянам позволительно возмущаться географическими "кализиями", а украинцам нельзя ???
Коляка    12.08.2019, 14:28
Оценка:  -1
Коляка
сам ты бот, к тому же еще и провокатор...
WTF2wtf    12.08.2019, 14:29
Оценка:  0
WTF2wtf
я провокатор?
а не Путин, который всю эту масштабную кровавую провокацию Крым-ДонбассЕго устроил силами российских вояк???
WTF2wtf    12.08.2019, 14:24
Оценка:  0
WTF2wtf
а ты еще перелогинься несколько раз, бот ... ну для "убедительности" товего срача, как оыбчно
Коляка    12.08.2019, 14:29
Оценка:  -2
Коляка
куда перелогиниться? у меня в отличии от тебя один аккаунт, упоротое быдло!
WTF2wtf    12.08.2019, 14:30
Оценка:  +1
WTF2wtf
Дыблобот путинский, сильно пошутил щас ...
Антибес    12.08.2019, 14:13
Оценка:  -4
Антибес
Де-факто Крым не является Украиной.Такова реальность.Но можно до бесконечности пукать в кокс,вереща с пеной у рта что Крым-это Украина.Реальность от этих воплей не изменится.
BROKER666    12.08.2019, 14:16
Оценка:  +2
BROKER666
де-факто забайкалье не является каганатом а принадлежит КНР, как минимум на 40 лет
Антибес    12.08.2019, 14:20
Оценка:  -5
Антибес
Это лишь плоды твоего больного воображения.На той территории много жителей России и там российский рубль является денежной единицей.Какая денежная единица в "украинском"Крыму?
BROKER666    12.08.2019, 14:23
Оценка:  0
BROKER666
на дальнем востоке юань уже давно ходит наравне с ордынскими фантиками
WTF2wtf    12.08.2019, 14:24
Оценка:  0
WTF2wtf
Boxerogos-Простакк-Негорро-Ан тибес-Антибот-антираб-Кудлаты йКыць-ГунВсемогущий-Неистовый Гун и т.д.,
если бы по захваченному россией Крыму не было вопроосов, ты бы тут не гадило,
упоротое украинофобко из раши ...
Coюзник    12.08.2019, 14:24
Оценка:  +1
Coюзник
На украденную нефтяную вышку можно повесить российский флаг, но от этого она не перестанет быть украденной
Coюзник    12.08.2019, 14:18
Оценка:  +1
Coюзник
Карманник укравший телефон тоже де факто считает себя владельцем телефона ...
VSHIVANKA    12.08.2019, 14:12
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ТРОЛЛИНГ ХОХЛЯДЕЙ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.....)))
dimasvetik    12.08.2019, 14:16
Оценка:  +2
dimasvetik
ты он или она или оно?
BROKER666    12.08.2019, 14:18
Оценка:  +1
BROKER666
"Организаторы Олимпиады-2020 в Токио включили острова Южных Курил в состав Японии" - троллинг к0цапов не прекращается
VSHIVANKA    12.08.2019, 14:22
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ОДНА ТОЛЬКО МЕЛОЧЬ , ОСТРОВА РОССИЙСКИЕ ПО ФАКТУ .....)))
А У ХОХЛЯДЕЙ ФАНТОМНЫЕ БОЛИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ , НО НИЧЕГО , ПРОЙДЕТ С ГОДАМИ....)))
BROKER666    12.08.2019, 14:27
Оценка:  0
BROKER666
"вопрос передачи Россией островов находится уже на последнем этапе обсуждения, и условия передачи территорий будут озвучены уже 22 ноября" - так что отс0си, вшивая хYйня
WTF2wtf    12.08.2019, 14:27
Оценка:  +1
WTF2wtf
а российские пенсы поэтому содержат на своей шее такое упоротое говно,
упоротого российского наци, как VSHIVANKA со 150 рабочих аккаунтов только под один этот ник,
которое тут же переобувается и гадит и с других ников (типа "мужского" FPN)
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь