Скандал с дневниками без Крыма: в “МЕТРО” заявили, что канцелярию “подбросили”
Компания “МЕТРО Кеш энд Кери Украина”, в которой покупатель 11 августа купил дневник, где на карте Украины не было аннексированного Россией полуострова Крым, говорит, что скандальную канцелярию в зал принес третий человек.
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Об этом передает Укринформ, ссылаясь на комментарии администрации сети гипермаркетов.
Согласно предварительным результатам внутреннего расследования, проводимого в настоящее время службой безопасности компании "МЕТРО Кеш энд Керри Украина", установлено, что этот дневник был принесен в ТЦ МЕТRO извне третьим лицом и выставлен на полку к другим дневникам данного производителя. Через 30 минут после этого клиент нашел и приобрел данный дневник, - отмечается в сообщении.
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В компании также подтвердили, что дневник с картой без Крыма действительно нашел клиент в магазине по просп. П. Григоренко, 43. Между тем, скандальные дневники фирмы “Папирус” были изъяты из полок гипермаркета еще 15.07.2019 года. После этого поставки не делались.
Напомним, в Киеве продавали школьные дневники с картой Украины без Крыма. Находку обнаружили в METRO Cash&Carry Ukraine.
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ВЫ ЛУЧШЕ ЗА ПОЛЬШЕЙ , ВЕНГРИЕЙ И РУМЫНИЕЙ ПРИСМАТРИВАЙТЕ , ОНИ ОТ СВОИХ ЗЕМЕЛЬ СЛУЧАЙНО ПОПАВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ НЕ ОТКАЖУТСЯ....)))
Это и так всем понятно, бычье оккупантов ...
Китайская сельскохозяйственная компания «Zoje Resources Investment» отказалась арендовать в Забайкальском крае 115 тысяч гектаров земли, сообщает FlashSiberia со ссылкой на источник в правительстве Забайкальского края.
иди нах, труженик геббельсовский ...
Ты уже убивал украинцев за тупую срань российского недоцарька с его оккупацией Крыма и Донбасса???
а не Путин, который всю эту масштабную кровавую провокацию Крым-ДонбассЕго устроил силами российских вояк???
если бы по захваченному россией Крыму не было вопроосов, ты бы тут не гадило,
упоротое украинофобко из раши ...
А У ХОХЛЯДЕЙ ФАНТОМНЫЕ БОЛИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ , НО НИЧЕГО , ПРОЙДЕТ С ГОДАМИ....)))
упоротого российского наци, как VSHIVANKA со 150 рабочих аккаунтов только под один этот ник,
которое тут же переобувается и гадит и с других ников (типа "мужского" FPN)