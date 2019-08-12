Скандал с дневниками без Крыма: в “МЕТРО” заявили, что канцелярию “подбросили”

Администрация гипермаркета открестилась от дневников.

В компании открестились от дневников без Крыма facebook.com/metro.ua

Компания “МЕТРО Кеш энд Кери Украина”, в которой покупатель 11 августа купил дневник, где на карте Украины не было аннексированного Россией полуострова Крым, говорит, что скандальную канцелярию в зал принес третий человек.

Читай также: Украинским школьникам предложили дневники без Крыма

Об этом передает Укринформ, ссылаясь на комментарии администрации сети гипермаркетов.

Согласно предварительным результатам внутреннего расследования, проводимого в настоящее время службой безопасности компании "МЕТРО Кеш энд Керри Украина", установлено, что этот дневник был принесен в ТЦ МЕТRO извне третьим лицом и выставлен на полку к другим дневникам данного производителя. Через 30 минут после этого клиент нашел и приобрел данный дневник, - отмечается в сообщении.

Читай также: Украина открыла "небо" для российского самолета

В компании также подтвердили, что дневник с картой без Крыма действительно нашел клиент в магазине по просп. П. Григоренко, 43. Между тем, скандальные дневники фирмы “Папирус” были изъяты из полок гипермаркета еще 15.07.2019 года. После этого поставки не делались.

Напомним, в Киеве продавали школьные дневники с картой Украины без Крыма. Находку обнаружили в METRO Cash&Carry Ukraine.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram