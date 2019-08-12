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В Киеве продавали школьные дневники с картой Украины без Крыма

Комментариев: 2
Находку обнаружили в METRO Cash&Carry Ukraine.
В Киеве продавали школьные дневники с картой Украины без Крыма
© Соцсети
Фото 1/4
  • Торговая марка "Папирус" произвела дневники с картой Украины без Крыма
  • Торговая марка "Папирус" произвела дневники с картой Украины без Крыма
  • Торговая марка "Папирус" произвела дневники с картой Украины без Крыма
  • Торговая марка "Папирус" произвела дневники с картой Украины без Крыма
В Киеве продавали школьные дневники с картой Украины без Крыма
Торговая марка "Папирус" произвела дневники с картой Украины без Крыма
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В столичном гипермаркете покупатели заметили школьные дневники с картой Украины, однако там нет оккупированного РФ Крыма.

Об этом сообщает пользователь сети Владимир Беруля в Facebook.

Такую находку обнаружили в METRO Cash&Carry Ukraine. Торговая марка “Папирус“ решила на иллюстрации карты страны не добавлять аннексированный полуостров.

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“Почти месяц назад я впервые увидел в продаже такие интересные дневники на полках супермаркета. Тогда Metro сообщили, что все дневники изъяты из продажи. “Папирус“ отписал что и так знал об этой неприятности и потребовал их у дистрибьюторов для дальнейшей утилизации“, - написал Беруля.

Он отметил, что дневники снова увидел там же в продаже.

“Администратора не было, консультанты разводили руками ... пришлось купить, чтобы в базе вы видели какой именно товар и когда принес вам доход“, - отметил пользователь.

Как сообщалось 9 августа, Россию оставили без Курил на карте Японии.

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Теги: Крым, карта, дневник, школа, Крым
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Комментариев (2)
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КимЧенПых    12.08.2019, 09:32
Оценка:  0
КимЧенПых
ото зрада так зрада
dimasvetik    12.08.2019, 09:15
Оценка:  0
dimasvetik
та задолбали они ошибаться! реально пока санкции неналожат хоть наодну фирму! толку не будет! они все лгут что ошибаются! Закрыть НАХ это метро! тогда другие внимательней станут!
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