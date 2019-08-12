Находку обнаружили в METRO Cash&Carry Ukraine.

В Киеве продавали школьные дневники с картой Украины без Крыма

В Киеве продавали школьные дневники с картой Украины без Крыма

В столичном гипермаркете покупатели заметили школьные дневники с картой Украины, однако там нет оккупированного РФ Крыма.

Об этом сообщает пользователь сети Владимир Беруля в Facebook.

Такую находку обнаружили в METRO Cash&Carry Ukraine. Торговая марка “Папирус“ решила на иллюстрации карты страны не добавлять аннексированный полуостров.

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“Почти месяц назад я впервые увидел в продаже такие интересные дневники на полках супермаркета. Тогда Metro сообщили, что все дневники изъяты из продажи. “Папирус“ отписал что и так знал об этой неприятности и потребовал их у дистрибьюторов для дальнейшей утилизации“, - написал Беруля.

Он отметил, что дневники снова увидел там же в продаже.

“Администратора не было, консультанты разводили руками ... пришлось купить, чтобы в базе вы видели какой именно товар и когда принес вам доход“, - отметил пользователь.

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