Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы

Директор ГБР вопреки решению суда не открыл уголовное производство по требованию заявителя.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом во вторник, 13 августа, со ссылкой на материалы суда сообщают Українськi Новини.

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Заявитель указал, что 23 июля через канцелярию НАБУ подал заявление о совершении Трубой уголовного преступления, предусмотренного статьей о невыполнение судебного решения должностным лицом Уголовного кодекса.

Речь идет о том, что директор ГБР вопреки вынесенному ранее решению суда не открыл уголовное производство по требованию заявителя.

Директор НАБУ Артем Сытник также отказался внести указанные сведения в Единый реестр судебных расследований.

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Истец попросил суд признать факт его бездеятельности и обязать Сытника начать расследование против Трубы.

Суд согласился с позицией истца и указал, что в его заявлении содержатся признаки совершения директором ГБР уголовного преступления.

Суд в начале августа обязал НАБУ начать расследование данного преступления.

Напомним, Трубу признали не подпадающим под закон о люстрации. Директор ГБР выиграл апелляцию у депутата от Блока Петра Порошенко.

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