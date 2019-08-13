Под Львовом военный пенсионер собирал информацию для ФСБ.

Во Львовской области контрразведчики разоблачили местного жителя, который выполнял разведзадание спецслужб Российской Федерации.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Оперативники СБУ установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году. По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВСУ, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторов в западном регионе страны.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который “работал“ под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.

За деятельность несовместимую со статусом консульского должностного лица МИД Украины объявило дипломата-шпиона “persona non grata“. Он уже покинул территорию Украины.

Как сообщалось 31 июля, СБУ разоблачила экс-сотрудника МВД, ставшего агентом ФСБ РФ.

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