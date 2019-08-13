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Под Львовом военный пенсионер собирал информацию для ФСБ

Комментариев: 3
Под Львовом военный пенсионер собирал информацию для ФСБ.
Собранные данные мужчина передавал российскому разведчику
Собранные данные мужчина передавал российскому разведчику
ssu.gov.ua

Во Львовской области контрразведчики разоблачили местного жителя, который выполнял разведзадание спецслужб Российской Федерации.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Оперативники СБУ установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году. По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВСУ, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторов в западном регионе страны.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который “работал“ под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.

За деятельность несовместимую со статусом консульского должностного лица МИД Украины объявило дипломата-шпиона “persona non grata“. Он уже покинул территорию Украины.

Как сообщалось 31 июля, СБУ разоблачила экс-сотрудника МВД, ставшего агентом ФСБ РФ.

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Теги: СБУ, ФСБ, агент, предатель
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Комментариев (3)
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Замечатель    13.08.2019, 12:59
Оценка:  -2
Замечатель
А шо там собирать? Заработала ли свалка?))
Letohradek    13.08.2019, 12:54
Оценка:  0
Letohradek
Повесить гада!
ШтормЗайцев    13.08.2019, 12:49
Оценка:  0
ШтормЗайцев
Дедушке пора на гиляку. А шо еще делать с агентами врага .
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