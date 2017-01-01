Зеленский назначил Богдана главой комиссии по госнаградам

Глава офиса президента Андрей Богдан теперь возглавляет Комиссию по государственным наградам и геральдике.

Зеленский решил, что Богдан возглавит комиссию по госнаградам Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский утвердил состав Комиссии по государственным наградам и геральдике. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента во вторник, 13 августа.

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Главой комиссии назначен руководитель офиса президента Андрей Богдан. Новый состав комиссии состоит из 14 человек, большинство из них были членами комиссии и при пятом президенте Петре Порошенко.

Зеленский вывел из состава комиссии экс-главу АП Игоря Райнина, министра информационной политики Юрия Стеця, министра по делам ветеранов Ирину Фриз, волонтера и советника министра обороны Юрия Бирюкова, телеведущего Виталия Гайдукевича, экс-замглавы АП Ростислава Павленко, депутата Верховной Рады VIII созыва Татьяну Рычкову.

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В состав комиссии вошли Александр Мацко (член Совета волонтеров при Минобороны) и Юрий Москаленко (координатор Белоцерковской волонтерской группы).

Напомним, что ранее Зеленский назначил начальника департамента кибербезопасности СБУ.

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