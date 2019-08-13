В Украине из госбюджета профинансируют 11 политических партий

Партии профинансируют, потому что они выполнили все условия для получения денег.

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В Украине уставную деятельность 11 политпартий профинансируют из государственного бюджета.

Соответствующее решение приняло Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Государственные средства получат партии:

"Слуга народа",

"Оппозиционная платформа - За жизнь",

"Всеукраинское объединение "Батькивщина",

"Европейская солидарность",

"Голос",

"Радикальная партия Олега Ляшко",

"Сила и честь",

"Оппозиционный блок",

"Украинская стратегия Гройсмана",

"Партия Шария"

и "Всеукраинское объединение "Свобода".

Именно эти партии профинансируют, потому что они выполнили все условия для получения денег, на выборах получили не менее 2% голосов и открыли отдельные счета в банке.

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Стоит отметить, воспользоваться правом на госфинансирование они смогут уже со следующего дня после открытия первого заседания Верховной Рады Украины. При этом в первый год нового созыва финансирование уставной деятельности партий начнется с 1 января.

"Финансирование уставной деятельности политических партий в первый год нового созыва Верховной Рады Украины начинается с 1 января, с одновременным выделением средств, на которые политические партии имеют право, за время, прошедшее со дня, следующего за днем открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 13 августа, петиция о прекращении финансирования партий набрала 25 тысяч голосов.

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