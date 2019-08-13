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В Украине из госбюджета профинансируют 11 политических партий

Комментариев: 4
Партии профинансируют, потому что они выполнили все условия для получения денег.
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Новая Верховная Рада соберется уже в августе
lb.ua

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В Украине уставную деятельность 11 политпартий профинансируют из государственного бюджета.

Соответствующее решение приняло Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Государственные средства получат партии:

  • "Слуга народа",
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь",
  • "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
  • "Европейская солидарность",
  • "Голос",
  • "Радикальная партия Олега Ляшко",
  • "Сила и честь",
  • "Оппозиционный блок",
  • "Украинская стратегия Гройсмана",
  • "Партия Шария"
  • и "Всеукраинское объединение "Свобода".

Именно эти партии профинансируют, потому что они выполнили все условия для получения денег, на выборах получили не менее 2% голосов и открыли отдельные счета в банке.

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Стоит отметить, воспользоваться правом на госфинансирование они смогут уже со следующего дня после открытия первого заседания Верховной Рады Украины. При этом в первый год нового созыва финансирование уставной деятельности партий начнется с 1 января.

"Финансирование уставной деятельности политических партий в первый год нового созыва  Верховной Рады Украины начинается с 1 января, с одновременным выделением средств, на которые политические партии имеют право, за время, прошедшее со дня, следующего за днем открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 13 августа, петиция о прекращении финансирования партий набрала 25 тысяч голосов.

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Теги: бюджет, политические партии, Рада
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Комментариев (4)
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ТТ69    13.08.2019, 17:26
Оценка:  +1
ТТ69
Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария" и "Всеукраинское объединение "Свобода". с какого х......?
sansantral    13.08.2019, 17:09
Оценка:  +1
sansantral
суки!
SANDMAN    13.08.2019, 17:05
Оценка:  -4
SANDMAN
Даже Порох так бабло не сыпал на лево на право.
Kentas    13.08.2019, 17:40
Оценка:  +2
Kentas
Вот из-за таких полуграмотных люди не понимают что происходит в стране. Закон о госфинансировании партий принят в 2015 году, партии уже получают финансирование с 2016 года.
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