В Украине из госбюджета профинансируют 11 политических партий
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В Украине уставную деятельность 11 политпартий профинансируют из государственного бюджета.
Соответствующее решение приняло Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Государственные средства получат партии:
- "Слуга народа",
- "Оппозиционная платформа - За жизнь",
- "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
- "Европейская солидарность",
- "Голос",
- "Радикальная партия Олега Ляшко",
- "Сила и честь",
- "Оппозиционный блок",
- "Украинская стратегия Гройсмана",
- "Партия Шария"
- и "Всеукраинское объединение "Свобода".
Именно эти партии профинансируют, потому что они выполнили все условия для получения денег, на выборах получили не менее 2% голосов и открыли отдельные счета в банке.
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Стоит отметить, воспользоваться правом на госфинансирование они смогут уже со следующего дня после открытия первого заседания Верховной Рады Украины. При этом в первый год нового созыва финансирование уставной деятельности партий начнется с 1 января.
"Финансирование уставной деятельности политических партий в первый год нового созыва Верховной Рады Украины начинается с 1 января, с одновременным выделением средств, на которые политические партии имеют право, за время, прошедшее со дня, следующего за днем открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва", - говорится в сообщении.
Как сообщалось 13 августа, петиция о прекращении финансирования партий набрала 25 тысяч голосов.
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