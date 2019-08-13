В Киеве ищут насильника: появился фоторобот и видео нападения

Парень пытался изнасиловать несовершеннолетнюю.

Киевская полиция ищет мужчину, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

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Сообщается, что мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку и пытался ее изнасиловать в Дарницком районе столицы.

Фоторобот преступника Нацполиция Украины

На вид ему 20-25 лет, рост 170-174 см, волосы светло-русые, лицо стянутое. Особенных примет у подозреваемого нет.

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В распоряжении полиции появилось видео нападения на девушку. Злоумышленник засветил на камеру свое лицо. Правоохранителям удалось составить детальный фоторобот преступника.

К счастью, девушка не пострадала. Преступника что-то напугало и он скрылся с места преступления.

Напомним, в Киеве 47-летнюю женщину изнасиловал молодой сосед по хостелу. Женщина приехала в столицу с целью туризма.

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