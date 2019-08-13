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В Киеве ищут насильника: появился фоторобот и видео нападения

Комментариев: 1
Парень пытался изнасиловать несовершеннолетнюю.
Появилось видео нападения
Появилось видео нападения
скриншот видео

Киевская полиция ищет мужчину, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

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Сообщается, что мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку и пытался ее изнасиловать в Дарницком районе столицы. 

Фоторобот преступника
Фоторобот преступника
Нацполиция Украины

На вид ему 20-25 лет, рост 170-174 см, волосы светло-русые, лицо стянутое. Особенных примет у подозреваемого нет.

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В распоряжении полиции появилось видео нападения на девушку. Злоумышленник засветил на камеру свое лицо. Правоохранителям удалось составить детальный фоторобот преступника. 

К счастью, девушка не пострадала. Преступника что-то напугало и он скрылся с места преступления.

Напомним, в Киеве 47-летнюю женщину изнасиловал молодой сосед по хостелу. Женщина приехала в столицу с целью туризма. 

 

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Теги: насильник, нападение, видео, фоторобот
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Комментариев (1)
Замечатель    13.08.2019, 18:00
Оценка:  0
Замечатель
Я извиняюсь,но она специально такую юбку надела7Тут любой снасильничать захочет,самый законопослушный))
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