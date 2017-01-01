Янтарные схемы: итоги совещания Зеленского в Олевске

Прокуратура открыла уголовное дело против правоохранителей. Глава лесного хозяйства написал заявление об увольнении.

По результатам совещания президента Владимира Зеленского в Олевске прокуратура Житомирской области начала уголовное производство относительно чиновников правоохранительных органов области по подозрению в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служб прокуратуры во вторник, 13 августа.

"С учетом информации, обнародованной на совещании, а также размещенной на официальном сайте Офиса Президента Украины и в средствах массовой информации, прокуратурой Житомирской области в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение)", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что это реакция на информацию, которую озвучил Президент Украины Владимир Зеленский о причастности должностных лиц государственных и правоохранительных органов Житомирской области к покрытию схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов, а также возможного получения ими от криминальных авторитетов неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление незаконной деятельности.

Также по требованию президента глава Житомирского облуправления лесхоза Андрей Куринский написал заявление об увольнении. Текст заявления Куринский опубликовал в Facebook.

"Прошу Вас уволить меня по соглашению сторон", - написал Куринский в заявлении. Документ датирован 12 августа.

Куринский также опубликовал открытое письмо президенту, в котором указывает, что Зеленского, который на совещании в Олевске заявил о причастности Куринского к янтарным схемам, "сознательно или бессознательно ввели в заблуждение". В письме также говорится об основных проблемах лесной отрасли области.

Напомним, что ранее в Госгеонедра рассказали о легализации добычи янтаря.

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