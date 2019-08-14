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Оккупанты кинули за решетку мужчину, который отрицал существование “ДНР”

Комментариев: 13
За проукраинские взгляды мужчину осудили на 6 лет.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Боевики в оккупированной Макеевке за проукраинские взгляды и отрицание существования так называемой “Донецкой народной республики” осудили мужчину на шесть лет тюрьмы. Об этом говорится в сообщении так называемой “генпрокуратуры ДНР”.

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В обвинительном приговоре сказано, что мужчину осудили за то, что он “действуя из собственных побуждений, в целях установления и утверждения проукраинских политических взглядов, отрицая сущность создания и существования Республики, как суверенного государства, на собственной странице в социальной сети размещал публичные высказывания и иллюстрации, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности”.

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Также псевдовласти сообщили, что обвиняемый якобы на протяжении двух лет сообщал о готовящихся взрывах.

Имени осужденного патриота не называют. Журналисты заподозрили, что это может быть украинский журналист из Макеевки Станислав Асеев (Станислав Васин), арестованный боевиками “ДНР“ в июне 2017 года по обвинению в шпионаже.  

Напомним, главарь “ЛНР“ Пасечник отменил “указ“ и отказался от Станицы Луганской. Мотивация смены решения Пасечника не известна.

 

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Теги: ДНР, суд, проукраинские взгляды, патриот
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Комментариев (15)
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Шкиряк_и_Зорян    14.08.2019, 10:37
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Лучше бы он на Франции геноцид армян отрицал - у французов сидеть комфортнее.
WTF2wtf    14.08.2019, 10:38
Оценка:  -1
WTF2wtf
Руснявый бюджетничек снова на работе
Шкиряк_и_Зорян    14.08.2019, 10:44
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Завидуете, прыщик? )))
WTF2wtf    14.08.2019, 10:48
Оценка:  -1
WTF2wtf
Бюджетным иностранным быдлякам, оправдывающим все это конченое говно новых оккупантов из раши?
Ты реально такой контуженый?
... дело адольфа живет силами российского бюджета теперь?
WTF2wtf    14.08.2019, 10:36
Оценка:  -1
WTF2wtf
Оккупанты ...
Шкиряк_и_Зорян    14.08.2019, 10:45
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Вдохновлённый Вашим страданием, скорблю вместе с Вами!.. Да, они такие!..
WTF2wtf    14.08.2019, 10:46
Оценка:  -1
WTF2wtf
Скорбишь над опущенным в оккупации россией Донбассом?
Да ладно, тебе бюджет параши не за то платит
Шкиряк_и_Зорян    14.08.2019, 10:49
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Скорблю над всеми! Даже над протравленными тараканами. Настолько я гуманен!
И у меня с утра прекрасное настроение! ))) А у Вас?.. Как обычно, да?
Люблю_Украину    14.08.2019, 10:32
Оценка:  -1
Люблю_Украину
хорошо что не ДНК)
farfalle    14.08.2019, 10:30
Оценка:  -1
farfalle
Хавайте, селяне. вам свежего говнеца подбросили
WTF2wtf    14.08.2019, 10:37
Оценка:  -1
WTF2wtf
Что тут забыл упоротый нацик-украинофоб из раши?
Все строишь лагеря для украинцев в Сибири, как обещало, конченое???
Шкиряк_и_Зорян    14.08.2019, 10:46
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Но позвольте спросить: Что в свою очередь тут делаете Вы? Выставляете украинцев злобными и упоротыми идиотами или просто самовыражаетесь?
WTF2wtf    14.08.2019, 10:49
Оценка:  -1
WTF2wtf
Кто-то обязан любить оккупантов и их виртуальных быдляков на бюджете???
SergioS    14.08.2019, 10:48
Оценка:  0
SergioS
Зачем тебя подбрасывать? Нах ты нужен.
П    14.08.2019, 10:11
Оценка:  -1
П
Чепушилин и его "братва" я твой дом труба шатал и твоей маме по губам водил.
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