Оккупанты кинули за решетку мужчину, который отрицал существование “ДНР”
Боевики в оккупированной Макеевке за проукраинские взгляды и отрицание существования так называемой “Донецкой народной республики” осудили мужчину на шесть лет тюрьмы. Об этом говорится в сообщении так называемой “генпрокуратуры ДНР”.
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В обвинительном приговоре сказано, что мужчину осудили за то, что он “действуя из собственных побуждений, в целях установления и утверждения проукраинских политических взглядов, отрицая сущность создания и существования Республики, как суверенного государства, на собственной странице в социальной сети размещал публичные высказывания и иллюстрации, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности”.
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Также псевдовласти сообщили, что обвиняемый якобы на протяжении двух лет сообщал о готовящихся взрывах.
Имени осужденного патриота не называют. Журналисты заподозрили, что это может быть украинский журналист из Макеевки Станислав Асеев (Станислав Васин), арестованный боевиками “ДНР“ в июне 2017 года по обвинению в шпионаже.
Напомним, главарь “ЛНР“ Пасечник отменил “указ“ и отказался от Станицы Луганской. Мотивация смены решения Пасечника не известна.
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Ты реально такой контуженый?
... дело адольфа живет силами российского бюджета теперь?
Да ладно, тебе бюджет параши не за то платит
И у меня с утра прекрасное настроение! ))) А у Вас?.. Как обычно, да?
Все строишь лагеря для украинцев в Сибири, как обещало, конченое???