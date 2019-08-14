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Не этим составом: Кабмин решил не трогать должность Кличко

Комментариев: 1
Правительство посовещалось и решило не рассматривать вопрос увольнения мэра с должности главы КГГА.
Кличко пока не будут увольнять
Кличко пока не будут увольнять
Facebook Виталия Кличко

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Действующий состав Кабинета министров не будет рассматривать вопрос увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА. Об этом пресс-секретарь премьера Владимира Гройсмана Василий Рябчук написал в у себя в Facebook.

“Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками“, - отметил он.

“Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет“, - сообщил Рябчук.

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Ранее Офис президента обратился к правительству с представлением об увольнении Виатлия Кличко с должности главы КГГА.

Сегодня, после выхода премьера Владимира Гройсмана из отпуска Кабмин должен был рассмотреть вопрос увольнения Виталия Кличкой со второй должности.

 

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Теги: Кличко, мэр, Киев, КГГА, Кабмин, увольнение
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    14.08.2019, 12:18
Оценка:  0
fkrfyfan
Сменится кабмин и виталик сменится
lusyika    14.08.2019, 11:51
Оценка:  +2
lusyika
YES !!!!! В черговий раз обіс*ані ЗЕбобіки!!!
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