Не этим составом: Кабмин решил не трогать должность Кличко
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Действующий состав Кабинета министров не будет рассматривать вопрос увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА. Об этом пресс-секретарь премьера Владимира Гройсмана Василий Рябчук написал в у себя в Facebook.
“Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками“, - отметил он.
“Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет“, - сообщил Рябчук.
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Ранее Офис президента обратился к правительству с представлением об увольнении Виатлия Кличко с должности главы КГГА.
Сегодня, после выхода премьера Владимира Гройсмана из отпуска Кабмин должен был рассмотреть вопрос увольнения Виталия Кличкой со второй должности.
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