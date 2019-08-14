В Одессе в прибывшем на теплоходе из США авто нашли боеприпасы

Происшествие случилось в международном морском пункте контроля "Визирка", который находится вблизи города Южный.

Тайник был под водительским сиденьем dpsu.gov.ua

В Одесской области в автомобиле, который прибыл в Украину из Соединенных Штатов Америки, пограничники нашли боевые патроны.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

Читай также: Наемники "ДНР" воровали военное имущество: Из РФ прислали комиссию

Пограничники с помощью служебной собаки проводили контроль внедорожника, который прибыл на одном из теплоходов из США. В ходе углубленного осмотра транспортного средства под сиденьем водителя, в специально оборудованном бардачке для инструментов, военнослужащие обнаружили 32 боеприпаса.

В Госпогранслужбе отметили, что по данному факту сообщено Нацполиции. Патроны изъяты в установленном порядке.

Как сообщалось 7 августа, СБУ задержала троих военных при продаже 12 гранатометов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.