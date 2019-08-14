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В Одессе в прибывшем на теплоходе из США авто нашли боеприпасы

Комментариев: 1
Происшествие случилось в международном морском пункте контроля "Визирка", который находится вблизи города Южный.
Тайник был под водительским сиденьем
Тайник был под водительским сиденьем
dpsu.gov.ua

В Одесской области в автомобиле, который прибыл в Украину из Соединенных Штатов Америки, пограничники нашли боевые патроны.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

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Пограничники с помощью служебной собаки проводили контроль внедорожника, который прибыл на одном из теплоходов из США. В ходе углубленного осмотра транспортного средства под сиденьем водителя, в специально оборудованном бардачке для инструментов, военнослужащие обнаружили 32 боеприпаса.

В Госпогранслужбе отметили, что по данному факту сообщено Нацполиции. Патроны изъяты в установленном порядке.

Как сообщалось 7 августа, СБУ задержала троих военных при продаже 12 гранатометов.

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Теги: Одесса, боеприпасы
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Комментариев (1)
Rangol    14.08.2019, 12:15
Оценка:  -1
Rangol
Обычное дело, пиндocы опять майданят Украину
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