В Одессе в прибывшем на теплоходе из США авто нашли боеприпасы
В Одесской области в автомобиле, который прибыл в Украину из Соединенных Штатов Америки, пограничники нашли боевые патроны.
Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.
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Пограничники с помощью служебной собаки проводили контроль внедорожника, который прибыл на одном из теплоходов из США. В ходе углубленного осмотра транспортного средства под сиденьем водителя, в специально оборудованном бардачке для инструментов, военнослужащие обнаружили 32 боеприпаса.
В Госпогранслужбе отметили, что по данному факту сообщено Нацполиции. Патроны изъяты в установленном порядке.
Как сообщалось 7 августа, СБУ задержала троих военных при продаже 12 гранатометов.
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