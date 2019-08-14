Волкер и Сурков могут встретиться в ближайшие недели - посол

Тема Донбасса обсуждается в формате Волкер Сурков уже почти два года.

Волкер и Сурков могут встретиться в Москве коллаж фотографий EPA

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Посол США в РФ Джон Хантсман не исключил, что в ближайшие недели будет организована встреча спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова. Об этом он сообщил “Эхо Москвы“.

“Волкер — выдающийся дипломат. Сурков – выдающийся дипломат. Я хотел бы видеть их вместе здесь, в Москве, и, может быть, у нас получится что-нибудь организовать в предстоящие недели“, — сказал Хантсман.

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При этом он отметил, что “никаких гарантий тут быть не может, потому что все это сложные вопросы, но, может быть, чего-нибудь добиться удастся“.

Хантсман также сообщил, что говорил с Куртом Волкером, “уговаривал его приехать в Москву и провести переговоры с Сурковым и рядом других лиц“.

Как сообщил ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, в Вашингтоне выступили с инициативой о двусторонней встрече на уровне Сурков-Волкер.

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Обсуждение вопросов урегулирования ситуации на Донбассе в формате Сурков-Волкер идут с августа 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Курт Волкер обсудил с Владиславом Сурковым возможность встречи в “нормандском формате“.

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