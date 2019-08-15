Под Киевом 4-летний малыш выпал из окна 4 этажа, пока его пьяная мать спала
Вчера, 14 августа, в городе Вишневое Киевской области 4-летний мальчик выпал из окна 4 этажа собственной квартиры, в которой, кроме него, находилась его мать. Об этом сообщает Информатор.
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По информации журналистов, мальчика заметили неравнодушные соседи. Они же вызвали медиков, полицию и разбудили мать мальчика, которая, как оказалось, в момент падения находилась в квартире. Предварительно известно, что женщина спала в состоянии алкогольного опьянения.
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К счастью, мальчик выжил. Сейчас он находится под наблюдением врачей. У него сломана нога и множественные ушибы. Детали случившегося устанавливают полицейские.
Действия горе матери проверят социальные службы и сотрудники ювенальной превенции.
Напомним, в Одессе мужчина выпал с окна 17 этажа. К сожалению, мужчина умер.
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