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Под Киевом 4-летний малыш выпал из окна 4 этажа, пока его пьяная мать спала

Комментариев: 9
К счастью, мальчик выжил. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
Мальчик в больнице
Мальчик в больнице
Информатор

Вчера, 14 августа, в городе Вишневое Киевской области 4-летний мальчик выпал из окна 4 этажа собственной квартиры, в которой, кроме него, находилась его мать. Об этом сообщает Информатор.

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По информации журналистов, мальчика заметили неравнодушные соседи. Они же вызвали медиков, полицию и разбудили мать мальчика, которая, как оказалось, в момент падения находилась в квартире. Предварительно известно, что женщина спала в состоянии алкогольного опьянения.

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К счастью, мальчик выжил. Сейчас он находится под наблюдением врачей. У него сломана нога и множественные ушибы. Детали случившегося устанавливают полицейские.

Действия горе матери проверят социальные службы и сотрудники ювенальной превенции. 

Напомним, в Одессе мужчина выпал с окна 17 этажа. К сожалению, мужчина умер.

 

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Теги: ребенок, выпал с окна, Вишневое, пьяная мать
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Комментариев (10)
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Nikolas_Adver    15.08.2019, 12:10
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
глёду нажралась....
Nikolas_Adver    15.08.2019, 12:12
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
глёд - это украинская версия боярышника, для тех кто не местный))))) каклы сильно его полюбляют
Nikolas_Adver    15.08.2019, 12:19
Оценка:  0
Nikolas_Adver
на позициях всушников мы постоянно пустые бутылочки из под него тысячами находим)))))
Бувший_східняк    15.08.2019, 12:28
Оценка:  -3
Бувший_східняк
Так бояря же - русский национальный напиток с недавних времён...
Nikolas_Adver    15.08.2019, 12:30
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
так каклы же первые все придумали и сделали! и жрут до сих пот тонно-литрами))))))
VSHIVANKA    15.08.2019, 12:00
Оценка:  +1
VSHIVANKA
БУДНИ ЭУРОПЭЙЦИВ.....
СУГС !!!
futbolprognoz    15.08.2019, 11:42
Оценка:  +4
futbolprognoz
в этом году, судя по новостям, каждую неделю выпадают дети из окон. Что вообще творится? или раньше просто об этом не писали?
Бувший_східняк    15.08.2019, 12:06
Оценка:  -2
Бувший_східняк
жара, а детки не понимают, что антимоскитная сетка - не стекло
Бувший_східняк    15.08.2019, 11:42
Оценка:  -3
Бувший_східняк
выпал из окна или упал с окна, а не так, как грамотеи в БМ написали...
Бувший_східняк    15.08.2019, 12:26
Оценка:  -1
Бувший_східняк
о, уже исправили
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