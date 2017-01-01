Радуцкий отказался от кресла Супрун и предложил вернуть Квиташвили

Почетный президент клиники "Борис" считает, что бывший глава МОЗ лучше справится с задачей медреформы.

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Почетный президент клиники “Борис“ Михаил Радуцкий отказался от должности главы Минздрава. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

При этом новоизбранный депутат от “Слуги народа“ предложил Владимиру Зеленскому назначить главой МОЗ бывшего министра здравоохранения Александра Квиташвили.

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“Я уже знаю вторую страну, где он проводит реформу в качестве консультанта. Это азиатская страна. Он сейчас консультант в Секторе Газа. Это человек с безумным опытом, человек, который четко знает материал“, - подчеркнул Радуцкий.

Напомним, 13 августа под Офисом президента прошли пикеты с требованием отставки Уляны Супрун.

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