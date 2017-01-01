Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе за сутки 13 обстрелов, ВСУ без потерь

Комментариев: 0
Сепаратисты применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Объединенные силы соблюдают условия прекращения огня
Объединенные силы соблюдают условия прекращения огня
Прес-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 18 августа, 13 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не понесли потерь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 18 августа.

Так, противник применял вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Читай также: Представители СНБО и США обсудили реформу оборонного комплекса

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты произвели 11 обстрелов близ населенных пунктов Пищевик, Водяное, Лебединское, Талаковка, Павлополь, Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировано два обстрела украинских позиций. Боевики открывали огонь в районе Новолуганского и Луганского.

От начала текущих суток противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток – неподалеку Новотроицкого и Водяного.

Напомним, за сутки 17 августа сепаратисты восемь раз обстреляли позиции ВСУ – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Украинские военные не понесли потерь.

Как сообщалось 12 августа, Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию Т-64.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: Донбасс, обстрел, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь