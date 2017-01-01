На Донбассе за сутки 13 обстрелов, ВСУ без потерь

Сепаратисты применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 18 августа, 13 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не понесли потерь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 18 августа.

Так, противник применял вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты произвели 11 обстрелов близ населенных пунктов Пищевик, Водяное, Лебединское, Талаковка, Павлополь, Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировано два обстрела украинских позиций. Боевики открывали огонь в районе Новолуганского и Луганского.

От начала текущих суток противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток – неподалеку Новотроицкого и Водяного.

Напомним, за сутки 17 августа сепаратисты восемь раз обстреляли позиции ВСУ – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Украинские военные не понесли потерь.

Как сообщалось 12 августа, Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию Т-64.

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