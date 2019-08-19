Под Днепром мужчина больше года насиловал 14-летнюю девочку

Мужчину уже задержала полиция.

В Днепропетровской области полиция задержала отчима, который больше года насиловал свою 14-летнюю падчерицу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Сообщается, что с июля 2017 года 47-летний мужчина насиловал 14-летнюю дочь своей сожительницы в то время, пока ее мать отсутствовала. Мужчина запугивал девочку, поэтому она молчала на протяжении всего этого времени.

Насильника задержали и держат под стражей. За совершение указанного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

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К слову, 47-летний подозреваемый ранее был осужден за умышленное убийство.

На данный момент с девочкой работают психологи. Ей предстоит длительная реабилитация.

Напомним, в Александрии днем в парке изнасиловали 13-летнюю девочку. Насильника ищут полицейские.

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