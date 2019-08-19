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Под Днепром мужчина больше года насиловал 14-летнюю девочку

Комментариев: 8
Мужчину уже задержала полиция.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
dnipr.gp.gov.ua

В Днепропетровской области полиция задержала отчима, который больше года насиловал свою 14-летнюю падчерицу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Сообщается, что с июля 2017 года 47-летний мужчина насиловал 14-летнюю дочь своей сожительницы в то время, пока ее мать отсутствовала. Мужчина запугивал девочку, поэтому она молчала на протяжении всего этого времени.

Насильника задержали и держат под стражей. За совершение указанного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. 

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К слову, 47-летний подозреваемый ранее был осужден за умышленное убийство. 

На данный момент с девочкой работают психологи. Ей предстоит длительная реабилитация.

Напомним, в Александрии днем в парке изнасиловали 13-летнюю девочку. Насильника ищут полицейские. 

 

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Теги: изнасилование, падчерица, отчим, суд
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Комментариев (8)
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Антибес    19.08.2019, 13:58
Оценка:  -1
Антибес
Бабушка Виолетта,так твой сын не только толстый тролль,который вместе с тобой серет с кучи аккаунтов на БМ,но и тоже педофил("имеет своего ребёнка",как и твой отчим Ян?Династия педофилов?
Антибес    19.08.2019, 13:36
Оценка:  0
Антибес
Так для того и сходятся с бабами у которой есть дети.Кому охота мацать дряблые,обвисшие сиски и морщнистую,рыхлую жoпу,когда рядом есть сочная,аппетитная лолка с упругими выпуклостями...
Letohradek    19.08.2019, 13:11
Оценка:  -5
Letohradek
... Целый год молчала???? Видать нравилось ...
Lyonya-Space    19.08.2019, 13:16
Оценка:  +1
Lyonya-Space
У тебя хоть дети то есть?
Глупости такие пишешь...
Letohradek    19.08.2019, 13:20
Оценка:  -6
Letohradek
Глупости? В течении моей долгой жизни были случаи, когда не родные дочки охотно имели секс с отчимами, и это всегда длилось до того момента, пока мамаши не прозревали ... А потом в суде все представлялось как угрозы и насилие ...
SEMPENTY    19.08.2019, 13:25
Оценка:  +1
SEMPENTY
Это какая у тебя гомика дологая жизнь? Не пора ли ее сократить?
Антибес    19.08.2019, 13:40
Оценка:  0
Антибес
Letohradek-это баба 50 лет по имени Виолетта и по фамилии Галутина.Отчество у неё Яковлевна,а отчима её зовут Ян.Она свою историю рассказала,ведь педрилась с отчимом Яном за жменьку леденцов с малых лет.
Letohradek    19.08.2019, 13:52
Оценка:  -1
Letohradek
SEMPENTY, тебе не должно быть дела до моей долгой жизни, как и до ее сокращения. И у гомиков не рождаются дети. Один из моих сыновей уже имеет своего ребенка. Так, что не пукай!
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