Гройсман заверил, что у него есть будущее, и пожелал успехов новому Кабмину

Премьер пожелал новому правительству успехов во всем, что касается украинского интереса.

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Премьер Владимир Гройсман желает успехов новому правительству. Об этом он сообщил журналистам в понедельник, передает “112 Украина“.

“Я точно знаю, что все то, что будет касаться украинского интереса, я в этом желаю новому правительству успехов“, - заявил Гройсман.

Свои планы на будущее нынешний премьер прокомментировал так: “Я точно знаю, что будущее есть, и о будущем я обязательно отвечу в будущем“.

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Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что премьером должен стать “независимый человек“, который ранее такую должность не занимал.

Напомним, ранее Владимир Гройсман поручил проверить пожаробезопасность отелей и санаториев.

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