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Гройсман заверил, что у него есть будущее, и пожелал успехов новому Кабмину

Комментариев: 3
Премьер пожелал новому правительству успехов во всем, что касается украинского интереса.
Гройсман желает успехов новому правительству
Гройсман желает успехов новому правительству
Facebook Владимира Гройсмана

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Премьер Владимир Гройсман желает успехов новому правительству. Об этом он сообщил журналистам в понедельник, передает “112 Украина“.

“Я точно знаю, что все то, что будет касаться украинского интереса, я в этом желаю новому правительству успехов“, - заявил Гройсман.

Свои планы на будущее нынешний премьер прокомментировал так: “Я точно знаю, что будущее есть, и о будущем я обязательно отвечу в будущем“.

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Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что премьером должен стать “независимый человек“, который ранее такую должность не занимал.

Напомним, ранее Владимир Гройсман поручил проверить пожаробезопасность отелей и санаториев.

 

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Теги: Гройсман, Кабмин, Рада, отставка, правительство
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Комментариев (3)
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Агент_Смитт    19.08.2019, 14:00
Оценка:  +1
Агент_Смитт
Столько будущего украсть у других Украинцев, конечно у него и его отпрысков, родни этого будущего ну просто завались.
asfd0    19.08.2019, 13:36
Оценка:  +4
asfd0
Хоть у кого то в Украине есть будущее.
Lyonya-Space    19.08.2019, 13:38
Оценка:  +3
Lyonya-Space
У наворовавшихся - да. А если что, с лёгкостью слиняют.
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