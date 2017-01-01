Гройсман поручил проверить пожаробезопасность отелей и санаториев
Читай также: Медики рассказали состоянии пострадавших в одесском пожаре
Премьер Владимир Гройман после крупного пожара в одесской гостинице Токио Стар поручил провести масштабные проверки отелей и санаториев по всей стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Пожар в Одессе. Ужасная трагедия. Мои соболезнования родным погибших. Спасибо спасателям, которые самоотверженно боролись с огнем и все же спасли из ловушки людей", - написал премьер.
Читай также: Токио Стар: Пожаробезопасность не проверяли, в части номеров нет окон
"Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев", - отметил он.
"Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны!" - подчеркнул Гройсман.
Читай также: Пожар в Токио Стар: появились фото и видео
Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что наказаны будут не только виновники пожара, но и владелец "отеля".
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram