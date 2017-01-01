Гройсман поручил проверить пожаробезопасность отелей и санаториев

Глава правительства дал поручение немедленно начать масштабные проверки мест отдыха.

Гройсман потребовал проверить все гостиницы и санатории Facebook Владимира Гройсмана

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Премьер Владимир Гройман после крупного пожара в одесской гостинице Токио Стар поручил провести масштабные проверки отелей и санаториев по всей стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Пожар в Одессе. Ужасная трагедия. Мои соболезнования родным погибших. Спасибо спасателям, которые самоотверженно боролись с огнем и все же спасли из ловушки людей", - написал премьер.

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"Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев", - отметил он.

"Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны!" - подчеркнул Гройсман.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что наказаны будут не только виновники пожара, но и владелец "отеля".

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