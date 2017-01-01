Под Киевом СБУ разоблачила боевика "ДНР"

Сепаратист заявил, что уже разочаровался в идеях "ДНР".

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Служба безопасности Украины задержала мужчину, который в 2014 году воевал в отрядах так называемой "ДНР". За несколько месяцев службы он разочаровался в "идеях" террористов и решил переехать в Киевскую область.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники контрразведки установили, что мужчина принимал участие в военных учениях с личным составом армии РФ и непосредственно находился на передовой,

Следователи Службы безопасности установили, что задержанный – житель города Харцызска Донецкой области. В 2014 году он охранял штаб местных боевиков. Также мужчину привлекали к дежурству на блокпостах и на позициях неподалеку от линии разграничения.

За три месяца он разочаровался в "идеалах" террористов, два года работал на шахте и впоследствии переехал на Киевщину. Правоохранители провели обыски по месту жительства и изъяли несколько телефонов и компьютер. Следователи нашли переписки, которые прямо указывают на его участие в террористическом сообществе.

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Мужчине сообщили о подозрении в создании террористической группы или организации. Он полностью признал свою вину и дал обличительные показания относительно присутствия российских военных на Донбассе. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось 13 июня, “Харьковводоканал“ пытался подорвать российский диверсант.

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