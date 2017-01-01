Сепаратисты применили ударный дрон, ранен боец ВСУ

Вражеский беспилотный летательный аппарат был снаряжен гранатометным выстрелом ВОГ-25, отметили в штабе.

Боец был ранен в районе Павлополя Прес-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 августа, 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в утренней сводке во вторник, 20 августа.

Враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На одном из направлений сепаратисты применили ударный беспилотник, снаряженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил десять обстрелов: возле Новотроицкого, Водяного, Талаковки, Лебединского, Опытного, Павлополя – где и применил беспилотный летательный аппарат с гранатометным выстрелом, в результате чего был ранен боец. Также противник совершил обстрел позиций вблизи Павлополя из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксирован один обстрел – в районе Светлодарска.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции ВСУ в районе Талаковки.

Напомним, за сутки 18 августа сепаратисты 13 раз обстреляли позиции ВСУ. Украинские военные не понесли потерь. При этом один боец погиб и три получили ранения в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

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