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В Украину вернулось лето: чем порадует погода 20 августа

Комментариев: 1
Сегодня в Украине будет тепло и солнечно.
Погода 20 августа
Погода 20 августа
meteo.gov.ua

На всей территории Украины сегодня будет тепло и солнечно. Осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня по-летнему солнечно и жарко. Воздух прогреется от +28 до +32 градусов по Цельсию.

На востоке картина практически такая же. На термометре +28…+31 градус по Цельсию. Синоптики осадков не прогнозируют.

Южным регионам сегодня также обещают теплый летний день. На улице +28…+31 градус по Цельсию.

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Северным областям сегодня не стоит бояться дождя потому, что его не будет. Синоптики обещают +28…+30 градусов и немного облаков на небе.

В Центральной Украине сегодня без осадков. Днем синоптики обещают от +28 до +31 градуса по Цельсию.

В Киеве сегодня не ожидается осадков. Будет солнечно и тепло. Воздух прогреется от +28 до +30 градусов. 

Напомним, в Украину вернется жара до +37. В понедельник температура воздуха на всей территории страны составит уже 25-30 градусов. 

 

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Теги: погода, метео, лето, жара
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Комментариев (1)
Alcoolique    20.08.2019, 09:37
Оценка:  0
Alcoolique
чем порадует...е-аной жарой....
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