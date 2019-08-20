В Украину вернулось лето: чем порадует погода 20 августа

Сегодня в Украине будет тепло и солнечно.

На всей территории Украины сегодня будет тепло и солнечно. Осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня по-летнему солнечно и жарко. Воздух прогреется от +28 до +32 градусов по Цельсию.

На востоке картина практически такая же. На термометре +28…+31 градус по Цельсию. Синоптики осадков не прогнозируют.

Южным регионам сегодня также обещают теплый летний день. На улице +28…+31 градус по Цельсию.

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Северным областям сегодня не стоит бояться дождя потому, что его не будет. Синоптики обещают +28…+30 градусов и немного облаков на небе.

В Центральной Украине сегодня без осадков. Днем синоптики обещают от +28 до +31 градуса по Цельсию.

В Киеве сегодня не ожидается осадков. Будет солнечно и тепло. Воздух прогреется от +28 до +30 градусов.

Напомним, в Украину вернется жара до +37. В понедельник температура воздуха на всей территории страны составит уже 25-30 градусов.

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