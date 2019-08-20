У Зеленского отказались показать список “гостей” Офиса президента

Офис президента отказался опубликовать список визитеров.

Офис президента Владимира Зеленского отказался показывать список “гостей” ведомства за первый месяц президентства гаранта. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на ответ ОП.

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У Зеленского сообщили, что не располагают информацией о том, приезжали ли в ведомство известные олигархи. В Офисе президента заявили, что не знают о визитах Игоря Коломойского, Сергея Левочкина, Павла Фукса, Рината Ахметова, Виктора Медведчука, Юрия Косюка, Олега Бахматюка и Тимура Миндича.

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Также в пресс-службе ОП сообщили, не следят за визитами государственных служащих и нардепов в Офис президента, поскольку у этих людей есть пропуск на посещение. Таким образом, ведомство ответило только на вопрос о том, посещали ли ОП народные депутаты, министры, генпрокурор, главы Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Службы безопасности, Конституционного суда и так далее.

Напомним, Зеленский уволил 14 глав РГА. Президент уволил двух глав РГА в Николаевской и 12 - в Черкасской областях.

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