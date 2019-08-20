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У Зеленского отказались показать список “гостей” Офиса президента

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Офис президента отказался опубликовать список визитеров.
Визитеров ОП назвать не будут
Визитеров ОП назвать не будут
facebook.com/president.gov.ua

Офис президента Владимира Зеленского отказался показывать список “гостей” ведомства за первый месяц президентства гаранта. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на ответ ОП.

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У Зеленского сообщили, что не располагают информацией о том, приезжали ли в ведомство известные олигархи. В Офисе президента заявили, что не знают о визитах Игоря Коломойского, Сергея Левочкина, Павла Фукса, Рината Ахметова, Виктора Медведчука, Юрия Косюка, Олега Бахматюка и Тимура Миндича.

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Также в пресс-службе ОП сообщили, не следят за визитами государственных служащих и нардепов в Офис президента, поскольку у этих людей есть пропуск на посещение. Таким образом, ведомство ответило только на вопрос о том, посещали ли ОП народные депутаты, министры, генпрокурор, главы Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Службы безопасности, Конституционного суда и так далее.

Напомним, Зеленский уволил 14 глав РГА. Президент уволил двух глав РГА в Николаевской и 12 - в Черкасской областях.

 

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Теги: Зеленский, ОП, визиты, гости
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Комментариев (1)
KREMLIN_DEVIL    20.08.2019, 10:08
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KREMLIN_DEVIL
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