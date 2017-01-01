Убийство Даши Лукьяненко: известны интересные детали

Резонансное дело обрастает новыми подробностями.

Родители 11-летней даши Лукьяненко, которую жестоко убил сосед в Ивановке Одесской области, уверены, что родные подозреваемого Николая Тарасова знали о том, что он совершил это убийство. Об этом пишет Обозреватель.

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Папа и мама Даши долгое время не давали комментарии журналистам касательно зверского убийства своей дочери. Однако они признались, что не верят родным Тарасова. По словам родителей девочки, родственники Тарасова помогали ему избавиться от улик.

Во время поисков они ночью приходили на рынок, перелезли через забор и взяли у себя в контейнере упаковку уксуса. Чтобы с его помощью отмывать следы крови в доме. Если бы они брали его для заготовок, то достаточно взять бутылку, потом еще одну. Зачем среди ночи вдруг понадобилась упаковка? - рассказал отец Даши.

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Также убитые горем родители сообщили, что надеются на справедливость суда и следствия.

Напомним, всплыли новые подробности убийства 11-летней Даши. Тарасов рассказал шокирующие детали преступления и о том, что искал жертву три месяца.

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