Суд по делу об элитном отдыхе Сытника допрашивает свидетелей

В отводе председательствующего судьи главе НАБУ отказали.

Сытник пришел на суд и участвует в нем по видеосвязи пресс-служба НАБУ

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Сарненский районный суд Ровенской области продолжил рассмотрение админ протокола в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Об этом сообщают Українські Новини.

На данный момент суд допрашивает свидетелей по делу. Соломенский районный суд Киева ведет видеоконференцсвязь, на заседании присутствует сам Сытник и представители СМИ.

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Ранее Нацпередала в суд админпротокол о коррупции, составленный на директора НАБУ Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Тем временем Сытник дал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме. Кроме того, чиновник не признает нарушение во время отдыха.

Сарненский суд также отказал директору НАБУ в отводе председательствующего судьи Рыжего и продолжил рассмотрение админпротокола в его отношении.

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Напомним, ранее в ГПУ сообщили, что обнаружили прослушку в кабинете заместителя Юрия Луценко Анжелы Стрижевской. Ее установка, по мнению спикера генпрокурора Ларисы Сарган, может связана с делом против Сытника.

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