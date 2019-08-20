Схема зала ВР: "Слуга народа" займет партер, а "Голос" посадят в центре

"Европейская солидарность отъедет к балкону, а ОПЗЖ заберет места "Оппоблока".

Депутаты договорились, как будут сидеть в новой Раде facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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Политический эксперт Владимир Кацман сообщил, как будут сидеть народные депутаты 9 созыва. Об этом сообщает Depo.ua.

"Все передние места по всей плоскости Верховной Рады займут "Слуги народа", весь "партер" займут они", - рассказал он.

"Далее, если смотреть со стороны президиума, будет сидеть справа "Европейская солидарность" Петра Порошенко, она "отъедет" дальше к балкону", - отметил Кацман.

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"Голос" будет сидеть посередине, далее следует "Батькивщина". ОПЗЖ займет ту же сторону, где сидел "Оппозиционный блок", - сообщил Кацман. Схема уже согласована и утверждена участниками, заверил он.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты активнее всего обсуждают размещение в зале Верховной Рады.

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