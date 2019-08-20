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Схема зала ВР: "Слуга народа" займет партер, а "Голос" посадят в центре

Комментариев: 3
"Европейская солидарность отъедет к балкону, а ОПЗЖ заберет места "Оппоблока".
Депутаты договорились, как будут сидеть в новой Раде
Депутаты договорились, как будут сидеть в новой Раде
facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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Политический эксперт Владимир Кацман сообщил, как будут сидеть народные депутаты 9 созыва. Об этом сообщает Depo.ua.

"Все передние места по всей плоскости Верховной Рады займут "Слуги народа", весь "партер" займут они", - рассказал он.

"Далее, если смотреть со стороны президиума, будет сидеть справа "Европейская солидарность" Петра Порошенко, она "отъедет" дальше к балкону", - отметил Кацман.

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"Голос" будет сидеть посередине, далее следует "Батькивщина". ОПЗЖ займет ту же сторону, где сидел "Оппозиционный блок", - сообщил Кацман. Схема уже согласована и утверждена участниками, заверил он.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты активнее всего обсуждают размещение в зале Верховной Рады.

 

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Теги: Депутаты, зал, размещение, Рада, 9 созыв
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Комментариев (3)
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ЗаУкраину    20.08.2019, 14:27
Оценка:  0
ЗаУкраину
а вы друзья как не садитесь,...
kharchenko_i    20.08.2019, 13:42
Оценка:  0
kharchenko_i
Россияне место в Раде не меняют.
Peyot    20.08.2019, 13:42
Оценка:  0
Peyot
Беня своих клоунов подальше от колон рассадил что бы не бегали как добкин с кими глазами на заседаниях)))))
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