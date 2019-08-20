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Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии Украины

Комментариев: 2
В тройку лидеров вошли профессии в сфере строительства, транспортной логистики, а также производства и энергетики.
Строители в Украине получают больше всех среди всех рабочих профессий
Строители в Украине получают больше всех среди всех рабочих профессий
proforientator.ru

Среди рабочих специалистов больше всего в Украине зарабатывают строители - их зарплата в среднем составляет 14 350 гривен в месяц. Об этом свидетельствуют данные портала OLX Работа, опубликованные во вторник, 20 августа.

В первой тройке также - транспортно-логистическая отрасль (12 350 грн), производство и энергетика (по 10 000 грн в среднем). Меньше всего работодатели предлагают представителям сферы охраны и безопасности - 7 500 грн/месяц.

По данным OLX, во втором квартале зарплаты в рабочих сферах выросли на 9%.

"В строительстве зарплаты в каждом квартале стабильно растут на 20%. В этом квартале работникам вновь готовы были добавить пятую часть к заработку. Также на 17% увеличились оклады в барно-ресторанной сфере. По сравнению с прошлым периодом, зарплаты не изменились только у представителей домашнего персонала. В период посевных работ оклады в сельскохозяйственной сфере повысились на 18%", - сказано в сообщении.

За пределами страны во втором квартале украинцам предлагали в среднем 28 650 грн.
С апреля по июнь на платформе OLX было размещено более 50 000 рабочих вакансий. Пик поиска сотрудников пришелся на май - более 18 000 предложений.

Напомним, что ранее долги по зарплатам в Украине приблизились к отметке в три миллиарда гривен.

Тем не менее, Госстат сообщал, что в Украине выросла реальная зарплата.

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Теги: зарплаты, профессия, рабочие, зарплата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    20.08.2019, 18:37
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А в Чехии и Словакии квалифицированный рабочий может получить 1200 евро. Поэтому и бегут
dukeOd    20.08.2019, 18:16
Оценка:  0
dukeOd
А я получаю в Украине столько,сколько здесь указано в среднем за пределами страны
Но не могу сказать,что этого абсолютно хватает на нормальную жизнь..хотя для получающих 5-10..это ,наверное ,много
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