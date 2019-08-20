ГБР со спецназом задержала сотрудника СБУ, избившего мужчину в кафе

Мужчину объявили в розыск 25 июля, после того он избил посетителя кафе в городе Гайворон. Пострадавшего тогда госпитализировали с травмами средней тяжести.

В Николаеве сотрудники Госбюро расследований со спецназом задержали оперуполномоченного СБУ, который избил мужчину в кафе. Об этом сообщила пресс-служба ГБР во вторник, 20 августа.

"В ходе досудебного расследования установлено: в конце июля произошел конфликт между сотрудником Управления СБУ и посетителем кафе города Гайворон, Сотрудник СБУ вступил в словесную перепалку с мужчиной и нанес ему несколько ударов в лицо, После того, как мужчина упал на землю, военнослужащий продолжил наносить ему удары ногами, причинив телесные повреждения средней тяжести. После конфликта сотрудник СБУ скрывался от следствия - 25 июля он был объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Сегодня же с привлечением спецподразделения КОРД главного управления Национальной полиции в Кировоградской области подозреваемый был задержан.

Сейчас Заводской районный суд Николаева рассматривает ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, сотруднику СБУ грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что ранее полиция задержала иностранца, похитившего девушку в Житомирской области.

Также сообщалось, что в Днепре мужчина ездил на авто со взрывчаткой под капотом.

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