Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ГБР со спецназом задержала сотрудника СБУ, избившего мужчину в кафе

Комментариев: 1
Мужчину объявили в розыск 25 июля, после того он избил посетителя кафе в городе Гайворон. Пострадавшего тогда госпитализировали с травмами средней тяжести.
ГБР задержала СБУ-шника, напавшего на человека в кафе
ГБР задержала СБУ-шника, напавшего на человека в кафе
dbr.gov.ua

В Николаеве сотрудники Госбюро расследований со спецназом задержали оперуполномоченного СБУ, который избил мужчину в кафе. Об этом сообщила пресс-служба ГБР во вторник, 20 августа.

"В ходе досудебного расследования установлено: в конце июля произошел конфликт между сотрудником Управления СБУ и посетителем кафе города Гайворон, Сотрудник СБУ вступил в словесную перепалку с мужчиной и нанес ему несколько ударов в лицо, После того, как мужчина упал на землю, военнослужащий продолжил наносить ему удары ногами, причинив телесные повреждения средней тяжести. После конфликта сотрудник СБУ скрывался от следствия - 25 июля он был объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Сегодня же с привлечением спецподразделения КОРД главного управления Национальной полиции в Кировоградской области подозреваемый был задержан.

Сейчас Заводской районный суд Николаева рассматривает ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, сотруднику СБУ грозит до трех лет лишения свободы.

 

 

Напомним, что ранее полиция задержала иностранца, похитившего девушку в Житомирской области.

Также сообщалось, что в Днепре мужчина ездил на авто со взрывчаткой под капотом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СБУ, полиция, задержание, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Rangol    20.08.2019, 20:11
Оценка:  -1
Rangol
В СБУ одни маньяки, и это они с мирными гражданами Украины. Об их издевательствах над донбасскими женщинами, детьми и пленными тоже все известно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь