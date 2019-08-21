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Дочь Михаила Добкина собралась в политику

Комментариев: 9
Дочь политика озвучила свои планы.
Алла с отцом
Алла с отцом
instagram.com/alladobkina007/

Старшая дочь Михаила Добкина Алла решила не отставать от трендов и озвучила свои политические амбиции. Об этом девушка сообщила в своем микроблоге в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

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Алле задали вопрос о том, не собирается ли она в политику по стопам отца, так сказать. Девушка не стала писать длинный ответ. Она ответила лаконично: “Планирую”. 

Девушка собралась в политику
Девушка собралась в политику
instagram.com/alladobkina007/

Детали своего похода в большую политику девушка разглашать не стала. Вероятно, скоро она составит конкуренцию своему отцу в Верховной Раде. 

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К слову, ранее девушка занималась модельным бизнесом. Ее нередко замечали на модных подиумах в Украине. В 2017 году девушка вышла замуж и родила малыша. Сегодня занимается бьюти-блогерством и ведет здоровый образ жизни.

Напомним, Добкин наконец появился на допросе о покушении на Януковича. Политик после пропуска допроса решил со второго вызова подряд на него все же прийти. 

 

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Теги: Алла Добкина, Михаил Добкин, политика, заявление
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Комментариев (10)
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seamaster    21.08.2019, 10:33
Оценка:  0
seamaster
А я только за. Уверен, она не будет хуже всяких геращенков и сюмаров...
MNI1957    21.08.2019, 10:32
Оценка:  0
MNI1957
папу не пустили,я пройду
ВосставшийИзБана    21.08.2019, 10:17
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Когда из страны уезжают ученые, инженеры, врачи и остальные представители умственного труда. Уезжает цвет народа — интеллигенция, то потом в такой стране правителями становятся «бизнесмены», политиками становятся плебеи и проходимцы с улицы, а депутатами базарные спекулянты, спортсмены и и артисты.
ВосставшийИзБана    21.08.2019, 10:17
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Эти слова были сказаны в комитете Риксдага по миграции и демографической политике в 1932 году, Харсом Енсеном, политическим советником председателя Социал-демократической рабочей партии Швеции.
sandman38    21.08.2019, 10:03
Оценка:  +5
sandman38
Еще одна дупа лезет.
wnt    21.08.2019, 10:02
Оценка:  +5
wnt
Тоже хочет нюхать кокс прямо в зале Рады, как и её папочка наркоман..
Peyot    21.08.2019, 10:01
Оценка:  +5
Peyot
Кокаин за кологой нюхать?)))))
VinsBad    21.08.2019, 09:54
Оценка:  +7
VinsBad
"Сегодня занимается бьюти-блогерством..." - короче, х@и пинает
Peyot    21.08.2019, 10:02
Оценка:  +4
Peyot
и наверное втихаря на них попрыгивает!
Бувший_східняк    21.08.2019, 09:43
Оценка:  +3
Бувший_східняк
Бесподобкина...
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