Дочь Михаила Добкина собралась в политику

Дочь политика озвучила свои планы.

Старшая дочь Михаила Добкина Алла решила не отставать от трендов и озвучила свои политические амбиции. Об этом девушка сообщила в своем микроблоге в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

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Алле задали вопрос о том, не собирается ли она в политику по стопам отца, так сказать. Девушка не стала писать длинный ответ. Она ответила лаконично: “Планирую”.

Девушка собралась в политику instagram.com/alladobkina007/

Детали своего похода в большую политику девушка разглашать не стала. Вероятно, скоро она составит конкуренцию своему отцу в Верховной Раде.

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К слову, ранее девушка занималась модельным бизнесом. Ее нередко замечали на модных подиумах в Украине. В 2017 году девушка вышла замуж и родила малыша. Сегодня занимается бьюти-блогерством и ведет здоровый образ жизни.

Напомним, Добкин наконец появился на допросе о покушении на Януковича. Политик после пропуска допроса решил со второго вызова подряд на него все же прийти.

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