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Названы новые суммы штрафов за "евробляхи"

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Штрафы за неоформленные машины на европейских номерах введут 22 августа. Владельцев авто могут обязать выплатить до 170 тысяч гривен.
Стало известно, на какие суммы будут штрафовать владельцев "евроблях"
Стало известно, на какие суммы будут штрафовать владельцев "евроблях"
Корреспондент.net

Новые штрафные санкции за нарушения при ввозе транспортных средств вводятся в Украине с 22 августа 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы в среду, 21 августа.

В случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тысяч гривен. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто, размер штрафа будет достигать 170 тысяч гривен или конфискация таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа составит 85 тысяч гривен, свыше 30 суток, также в случае утери или разукомплектования авто - 170 тысяч гривен или конфискация.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого авто в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф 34 тысяч гривен.

Напомним, что ранее на Буковине таможенники и пограничники требовали взятки за ввоз "евроблях".

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Теги: автомобили, штраф, штрафы, Фискальная служба, евробляхи
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Источник: korrespondent.net

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