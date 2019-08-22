“Слуга народа” Красносельская задекларировала “бесценное животное”

В декларации новоизбранного депутата заметили интересную деталь.

Новоизбранный народный депутат от пропрезидентской партии “Слуга народа” Анастасия Красносельская внесла в свою декларацию доходов домашнее животное.

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Данные об это зафиксированы на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Девушка указала в декларации свою кошку Марусю, владелицей которой она стала в 2016 году. Животное новоизбранная “слуга народа” указала в разделе “ценное движимое имущество”. Красносельская указала, что ее Маруся - бесценна.

Нардеп задекларировала кошку скриншот

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Кроме кошки девушка указала квартиру в Киеве, которой она владеет всего на 20%, а также автомобиль Toyota Avensis.

Напомним, Порошенко не задекларировал компании с капиталом в 18 млн. При этом НАПК при проверке декларации экс-президента нарушений не заметило.

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