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“Слуга народа” Красносельская задекларировала “бесценное животное”

Комментариев: 7
В декларации новоизбранного депутата заметили интересную деталь.
Красносельская обнародовала декларацию
Красносельская обнародовала декларацию
facebook.com/anastasia.krasnosilska

Новоизбранный народный депутат от пропрезидентской партии “Слуга народа” Анастасия Красносельская внесла в свою декларацию доходов домашнее животное. 

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Данные об это зафиксированы на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Девушка указала в декларации свою кошку Марусю, владелицей которой она стала в 2016 году. Животное новоизбранная “слуга народа” указала в разделе “ценное движимое имущество”. Красносельская указала, что ее Маруся - бесценна.

Нардеп задекларировала кошку
Нардеп задекларировала кошку
скриншот

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Кроме кошки девушка указала квартиру в Киеве, которой она владеет всего на 20%, а также автомобиль Toyota Avensis.

Напомним, Порошенко не задекларировал компании с капиталом в 18 млн. При этом НАПК при проверке декларации экс-президента нарушений не заметило. 

 

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Теги: НАПК, декларация, Красносельская, кошка
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Комментариев (7)
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dimasvetik    22.08.2019, 11:10
Оценка:  0
dimasvetik
Молодая красивая девушка! Так что старые пердуны не гоните на её, еще она ничего плохого не сделала.
Зорян_и_Шкиряк    22.08.2019, 10:54
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
А я на её месте потроллил бы и в качестве бесценного животного указал бы мужа!
ВосставшийИзБана    22.08.2019, 11:04
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
В ее биографии муж не указан. Она настоящая сильная и независимая женщина со своей задекларированной кошкой.
direktor_b    22.08.2019, 10:42
Оценка:  -1
direktor_b
Та там одни клоуны,чему удивляться...
asfd0    22.08.2019, 10:34
Оценка:  +3
asfd0
Выдавать ей зарплату вискасом.
СтальнаяКрыса    22.08.2019, 10:39
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Хотя бы на 30-40 % выдавать, девушке самой тоже кушать надо. Ну и на проезд, на работу и домой, не будет же она в Верховной раде спать.
ВосставшийИзБана    22.08.2019, 10:42
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Пусть это гламурное кисо тоже вискас жрет.
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