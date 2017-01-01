В трех детских садах в Полтавской области отравились дети

Десять лет назад в среднем фиксировалось около 30-50 вспышек массовых отравлений в год. Сегодня же эта цифра достигает значения в 200 случаев.

Некачественное питание ежегодно уносит жизни до полумиллиона человек ВЛАСНО.info

За 6 месяцев 2019 года в Полтавской области зарегистрировано 1 тыс. 609 случаев острых кишечных инфекций (ОКИ).

Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области, передает УНН.

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“Заболеваемость в Полтавской области выше, чем в Украине, область на 5-м месте”, — рассказали контролеры.

По состоянию на 19 августа во области зарегистрировано 5 вспышек ОКИ, три из которых — в дошкольных учебных заведениях, а именно:

— дошкольное учебное заведение № 36 “Школа здоровья я” (г. Полтава)

— дошкольное учебное заведение № 60 (г. Кременчуг)

— дошкольное учебное заведение № 4 “Теремок” (Дыканский район).

Еще две вспышки ОКИ зафиксировано в Гадяцком и Зиньковском районах. Вторая вспышка ОКИ произошла во время празднования дня села в селе Николаевка, уточнили контролеры.

“Всего пострадало 26 человек, из них 11 детей. По этиологическому фактору 4 вспышки вызваны вирусами (рота, норовирусами), 1 — возбудителем сальмонеллеза”, — говорится в сообщении.

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Напомним, по данным ВОЗ, некачественное питание ежегодно уносит жизни до полумиллиона человек. По словам Сергея Тригубенко, десять лет назад в среднем фиксировалось около 30-50 вспышек массовых отравлений в год. Сегодня же эта цифра достигает значения в 200 случаев.

Как сообщалось 19 августа, в Бердянске люди массово отравились морепродуктами.

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