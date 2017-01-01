В лицо девушки под Запорожьем выстрелила подруга: шокирующие детали инцидента

Выстрел был произведен из охотничьего ружья.

В городе Камышеваха 17-летняя девушка попала в реанимацию после того, как ей в лицо выстрелили из охотничьего ружья. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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В полиции сообщили, что девушке в лицо выстрелила ее же подруга. 21 августа девушки от 15 до 17 лет собрались в доме одной из подруг. Пока родителей не было дома, девочка 2003 года рождения показала подругам ружье отца. При неосторожном поведении с огнестрельным оружием девочка случайно произвела выстрел в лицо пострадавшей.

Медики боролись за жизнь 17-летней пострадавшей на протяжении нескольких часов. Провели ряд сложных операций. Девушка лишилась одного глаза.

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Волонтер Злата Некрасова сообщила о том, что девочка сейчас уже пришла в сознание, между тем, на лице Полины (пострадавшей, - ред.) страшные увечья.

По словам Златы, она была в больнице и ей удалось поговорить с девочкой. Сейчас пострадавшая в реанимации. У девочки раздроблено пол лица, отсутствует нос, во время операции ей удалили один глаз, и пол лица одна сплошная рана. Никаких прогнозов врачи не дают.

Волонтер спросила девочку о том, был ли выстрел случайностью. На что пострадавшая ствердно кивнула головой.

Полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений по неосторожности. Решается вопрос об открытии еще одного уголовного производства по факту невыполнения обязательств по уходу за ребенком. Санкция статей предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожской области 17-летней девушке пустили пулю в голову. Девушка находится в тяжелом состоянии.

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