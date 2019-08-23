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"Дайте мне делать свое дело": Зе на днях ждет обмена пленными

Комментариев: 1
Президент призвал СМИ избегать распространения слухов и просто подождать.
Зеленский призвал СМИ не мешать ему делать свою работу
Зеленский призвал СМИ не мешать ему делать свою работу
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут уже в ближайшие дни. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

“Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать“, - сказал он журналистам в пятницу в Киеве. При этом президент подчеркнул, что лично занимается этим вопросом.

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“Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов. Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу“, - сказал Зеленский.

“Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело“, - заключил он.

 

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Теги: Зеленский, обмен, пленные, военнопленные, политзаключенные, Украина, РФ
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    23.08.2019, 13:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Плохому танцору .......
sv_sim    23.08.2019, 12:53
Оценка:  0
sv_sim
так держать
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