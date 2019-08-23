Под Одессой грабители битами избили депутата

Нападавшие имели корыстные мотивы.

В Подольском районе Одесской области неизвестные с битой напали и избили депутата местного райсовета.

Об этом сообщает “Фраза“.

Пострадавший был госпитализирован с сотрясением головного мозга, ушибами и гематомами.

Читай также: После суда в Хмельницком активисты облили мочой Сороченко, избившего ветерана АТО

В правоохранительных органах агентству УНН сообщили, что мужчина 1964 года, директор одного из местных предприятий, стал жертвой разбойного нападения. Двое неустановленных лиц проникли к нему в квартиру, связали его и избили битой. После чего открыто забрали деньги и скрылись с места происшествия.

По данному факту начато расследование. Поиски преступников продолжаются.

Как сообщалось, кандидат по округу №220 Юрий Дидовец напал на волонтера и жестоко избил его.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.