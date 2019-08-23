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Под Одессой грабители битами избили депутата

Комментариев: 1
Нападавшие имели корыстные мотивы.
Полиция ищет преступников
Полиция ищет преступников
depositphotos.com (иллюстративное фото)

В Подольском районе Одесской области неизвестные с битой напали и избили депутата местного райсовета.

Об этом сообщает “Фраза“.

Пострадавший был госпитализирован с сотрясением головного мозга, ушибами и гематомами.

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В правоохранительных органах агентству УНН сообщили, что мужчина 1964 года, директор одного из местных предприятий, стал жертвой разбойного нападения. Двое неустановленных лиц проникли к нему в квартиру, связали его и избили битой. После чего открыто забрали деньги и скрылись с места происшествия.

По данному факту начато расследование. Поиски преступников продолжаются.

Как сообщалось, кандидат по округу №220 Юрий Дидовец напал на волонтера и жестоко избил его.

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Теги: нападение, депутат, избили, Одесса
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Комментариев (1)
Nikolas_Adver    23.08.2019, 16:44
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
грабь награбленное!!!!
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