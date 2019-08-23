Под Одессой грабители битами избили депутата
В Подольском районе Одесской области неизвестные с битой напали и избили депутата местного райсовета.
Об этом сообщает “Фраза“.
Пострадавший был госпитализирован с сотрясением головного мозга, ушибами и гематомами.
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В правоохранительных органах агентству УНН сообщили, что мужчина 1964 года, директор одного из местных предприятий, стал жертвой разбойного нападения. Двое неустановленных лиц проникли к нему в квартиру, связали его и избили битой. После чего открыто забрали деньги и скрылись с места происшествия.
По данному факту начато расследование. Поиски преступников продолжаются.
Как сообщалось, кандидат по округу №220 Юрий Дидовец напал на волонтера и жестоко избил его.
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