Торецк остался без воды

Авария водопровода произошла на неподконтрольной территории.

Из-за утечки на временно неподконтрольной территории приостановлена ​​подача воды на Торецк Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Торецка.



"В связи с обнаружением утечки на линии водоснабжения на территории временно подконтрольного Украины города Горловка подача воды на город Торецк и прилегающие населенные пункты (кроме г. Новгородское) временно будет приостановлена", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, ремонтные работы продлятся с 9.00 до 16.00.

Как сообщалось 14 августа, в Украине ликвидируют Госэкоинспекцию.

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