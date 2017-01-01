НАБУ открыло дело на Поплавского

Срок неприкосновенности нардепа истечет через несколько дней.

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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации депутатом Верховной Рады Михаилом Поплавским, который через два дня потеряет неприкосновенность.

Об этом сообщило агентство “Украинские новости“ со ссылкой на источник в Бюро.

Дело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

В ходе расследования проверяется информация о возможном сокрытии Поплавским жилого дома площадью 1 067 кв. м, фотографии которого он регулярно выкладывал на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, в конце 2018 года журналисты Bihus.info выяснили, что Поплавский пользуется автомобилями Mercedes-Benz и домом площадью более 1000 кв. м, которые не указаны в его декларации о доходах.

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В декларации Поплавского указана 76-метровая квартира на киевских Позняках. Но в то же время на официальной Instagram-странице Поплавского можно увидеть множество фотографий из роскошного загородного дома из поселка Бортничи под Киевом. Площадь этого особняка - 1067,6 кв. м, там есть сауна и собственный водоем.

Как сообщалось, неприкосновенность депутатов отменят уже 3 сентября.

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