Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВСУ назвали "фейком" блог американского военного о пьянстве и лени украинских солдат

Комментариев: 32
Вооруженные силы Украины назвали "фейком" якобы блог американского подполковника Роберта Трейси, где была критика в адрес украинских солдат.
В ВСУ блог назвали "фейком"
В ВСУ блог назвали "фейком"
facebook.com/GeneralStaff.ua/?ref=page_internal

Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил о том, что скандальный блог - “вброс и провокация“.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читай также: “Войны нет”, “токсичная“ личность” и “матрос Железняк”: ТОП-цитаты Коломойского

Сеник добавил, что ранее командир Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными.

Англоязычный блог с названием “Украинские солдаты - самое слабое место Яворивского учебного центра“ был опубликован 23 августа. В нем Трейси якобы обвиняет украинских солдат в незнании английского языка, праздности, жадности, повальном пьянстве, слабой образованности и коррумпированности.

Читай также: На Донбассе ранен украинский военный

В частности, автор блога пишет: “Моим инструкторам на занятиях нужно привлекать дополнительный отряд переводчиков. Но и это не всегда помогает. Дело в том, что они не могут полностью понять даже друг друга! Здесь учится смесь людей разных национальностей. Некоторые из них разговаривают только на украинском языке, другие - только на русском. Другие могут общаться только на румынском или венгерском“.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе за день пять обстрелов, ранен боец ВСУ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Богдан Сеник, ВСУ, Роберт Трейси
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (32)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    28.08.2019, 15:59
Оценка:  +2
Антибес
Ну да!Нет десятков каналов по которым туда идут сигареты,бухло,наркота и прочие ништяки,а обратно оружие,боеприпасы,снаряжение,запч асти...Американцы пропутинские,фы фсьо фрёти!У нас на фронте лишь трезвенники и язвенники!Нет ни алкоголиков,ни наркоманов,ни пeдерастов,ни умалишённых!А кто в это не ве
Антибес    28.08.2019, 16:00
Оценка:  +1
Антибес
рит,тот путинский агент,ольгинский тролль и поклонник Кремля в одном лице! :-)
WTF2wtf    28.08.2019, 16:00
Оценка:  -2
WTF2wtf
Boxerogos,
просто нахyй,
конченый бот-украинфоб из раши
ввз    28.08.2019, 15:49
Оценка:  -5
ввз
також, йому не зрозуміти ЯК НА ШОСТОМУ РОЦІ ВІЙНИ ІСНУЄ ПРОРОСІЙСЬКА ПАРТІЯ В ПАРЛАМЕНТІ УКРАЇНИ... МИ ж на чебто воюємо проти російської агресії....? і головне: хто ж голосує і яким чином за тих вилупків, які відпрацьовують педорубліки путлера?
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 15:55
Оценка:  +3
Зарин_и_Зоман
Слушайте! Пишите по русски! Ниxyя ж не понятно! Вы же всё-таки на пророссийском русскоязычном сайте, хлопчик!
WTF2wtf    28.08.2019, 15:57
Оценка:  -4
WTF2wtf
Рашик, а твои проблемы нам нах?
Тебе россия платит за срач на украинских ресурсах ...
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 15:59
Оценка:  0
Зарин_и_Зоман
Не, никто мне не платит. Какаю тут от чистого сердца! ))
Просто буйные идиоты - моя слабость. Именно поэтому я Вас так люблю! Даже отпиздить Вас не хочется! ))))
WTF2wtf    28.08.2019, 16:00
Оценка:  -1
WTF2wtf
Так приезжай в Украину и попробуй, сцыкло виртуальное
VVTF2wtf    28.08.2019, 15:56
Оценка:  -1
VVTF2wtf
а при чем здесь это твое дебильное отступление? мы здесь обсуждаем пьянство и тупость нашей доблестной армии. прямо сердце болит за нее...
WTF2wtf    28.08.2019, 15:56
Оценка:  -5
WTF2wtf
Подражатель дешевый, шел бы ты лесом
ввз    28.08.2019, 15:47
Оценка:  -5
ввз
Американському полковнику потрібно прожити життя в Україні, і то навряд чи він зрозумів би чому такий розкид по морально-ментальному і соціальному аспекту в Україні. Звісно, на території США офіційна державна мова 1 - англійська. всі інші, в залежності від законів штату, не можуть бути дерджавною...
VVTF2wtf    28.08.2019, 15:36
Оценка:  -5
VVTF2wtf
да, 5 лет топчемся на одном месте. тупые и алкоголичные западники мешают нашей стране победить всю рашку и забрать захваченные территории и исконные земли Украины. но ведь других солдат у нас нет, и это вселяет тревогу за будущее...
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 15:38
Оценка:  +3
Зарин_и_Зоман
Не ной и не тревожься. Выпей-ка лучше горилочки! Не отказывай себе в самом необходимом и тревожное состояние уйдёт, как утренний туман.
VVTF2wtf    28.08.2019, 15:45
Оценка:  -2
VVTF2wtf
многостаночное, ты видишь до чего доводит пьянство наших героев? никогда не смей мне этого предлагать, путинский нацик!
WTF2wtf    28.08.2019, 15:54
Оценка:  -5
WTF2wtf
Рашик, снова ваши боты страдают отсутствием фантазии?
WTF2wtf    28.08.2019, 15:53
Оценка:  -5
WTF2wtf
Подражатель вылез ... фантазии ноль.
Только кто для тебя "наши", бот????
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 15:57
Оценка:  +2
Зарин_и_Зоман
О! Как вижу не только у меня раздвоение личности! Сразу видно, что один болеет за "Зенит", а другой за "Динамо-Киев" - как во "Властелине колец" от Гоблина.
WTF2wtf    28.08.2019, 15:59
Оценка:  -4
WTF2wtf
Так иди нах со своим подражателем, бюджетницо вражеское
VVTF2wtf    28.08.2019, 16:00
Оценка:  -1
VVTF2wtf
нацик, росто нах пшло, путинское многостаночное
WTF2wtf    28.08.2019, 16:01
Оценка:  -2
WTF2wtf
Похоже это признание среди путинских ботов )))))
Кончелыги дешевые ...
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 16:02
Оценка:  +1
Зарин_и_Зоман
Нет уж, голубчик! Идите-ка Вы сами наxyй! А я - на своём сайте сижу как рыба в воде.
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 15:33
Оценка:  +6
Зарин_и_Зоман
А что не так написал этот полковник?
asfd0    28.08.2019, 15:30
Оценка:  +3
asfd0
Ну, то, что назвали "фейком", это понятно, когда американского подполковника в миротворец-то внесут? )))))))))
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 15:37
Оценка:  +3
Зарин_и_Зоман
А вдруг он обидится и на очередных НАТО-вских учениях украинцев зафукают, а то и отпиздят? Нет, лучше не надо.
Глод    28.08.2019, 15:21
Оценка:  +1
Глод
Ну любители выпить и лентяи есть везде, но не все же такие.
asfd0    28.08.2019, 15:39
Оценка:  +3
asfd0
не все такие, но амеры, по ходу в шоке от того, что узрели ))))))))) Но не секрет же, что по сёлам отзавливают весь криминальный зброд,предлагая либо срок, либо АТО.
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 15:53
Оценка:  +1
Зарин_и_Зоман
Проводя ретроспективу вспоминаю. что примерно так же американские инструкторы отзывались о грузинском воинстве, сравнивая грузин с необучаемыми обезьянами, которым невозможно привить даже толику дисциплины.
WTF2wtf    28.08.2019, 15:58
Оценка:  -3
WTF2wtf
Рашик, ты бы аналогии ваших оккупантов с гитлеровскими посмотрел ... или "партия" не позволяет?
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 16:03
Оценка:  0
Зарин_и_Зоман
Пытался. Но аналогии не нашёл. Даже не зигует никто. Обидно! А Вы провели своё расследование на этот счёт? Поделитесь инфой!
ШтормЗайцев    28.08.2019, 15:15
Оценка:  -2
ШтормЗайцев
"Пьяные и ленивые " солдаты Украины уничтожили за пять лет боев всю элиту рассейских оккупационных войск. Ну и кто после этого "пьяный и ленивый" ?
asfd0    28.08.2019, 15:29
Оценка:  +2
asfd0
Это тех самых рассейских войск, которых ОБСЕ никак обнаружить 5 лет не могут? А чё там в Крыму, когда элиту уничтожат?
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 15:35
Оценка:  +3
Зарин_и_Зоман
Но позвольте, Длинноухий! Если всё вражеское воинство уничтожено, то тогда почему до сих пор не освобождён Донбасс? Сдаётся мне, что Вы как всегда неуклюже пиздите!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь