ВСУ назвали "фейком" блог американского военного о пьянстве и лени украинских солдат

Вооруженные силы Украины назвали "фейком" якобы блог американского подполковника Роберта Трейси, где была критика в адрес украинских солдат.

Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил о том, что скандальный блог - “вброс и провокация“.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Сеник добавил, что ранее командир Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными.

Англоязычный блог с названием “Украинские солдаты - самое слабое место Яворивского учебного центра“ был опубликован 23 августа. В нем Трейси якобы обвиняет украинских солдат в незнании английского языка, праздности, жадности, повальном пьянстве, слабой образованности и коррумпированности.

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В частности, автор блога пишет: “Моим инструкторам на занятиях нужно привлекать дополнительный отряд переводчиков. Но и это не всегда помогает. Дело в том, что они не могут полностью понять даже друг друга! Здесь учится смесь людей разных национальностей. Некоторые из них разговаривают только на украинском языке, другие - только на русском. Другие могут общаться только на румынском или венгерском“.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе за день пять обстрелов, ранен боец ВСУ.

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