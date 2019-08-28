ВСУ назвали "фейком" блог американского военного о пьянстве и лени украинских солдат
Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил о том, что скандальный блог - “вброс и провокация“.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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Сеник добавил, что ранее командир Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными.
Англоязычный блог с названием “Украинские солдаты - самое слабое место Яворивского учебного центра“ был опубликован 23 августа. В нем Трейси якобы обвиняет украинских солдат в незнании английского языка, праздности, жадности, повальном пьянстве, слабой образованности и коррумпированности.
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В частности, автор блога пишет: “Моим инструкторам на занятиях нужно привлекать дополнительный отряд переводчиков. Но и это не всегда помогает. Дело в том, что они не могут полностью понять даже друг друга! Здесь учится смесь людей разных национальностей. Некоторые из них разговаривают только на украинском языке, другие - только на русском. Другие могут общаться только на румынском или венгерском“.
Ранее сообщалось о том, что на Донбассе за день пять обстрелов, ранен боец ВСУ.
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просто нахyй,
конченый бот-украинфоб из раши
Тебе россия платит за срач на украинских ресурсах ...
Просто буйные идиоты - моя слабость. Именно поэтому я Вас так люблю! Даже отпиздить Вас не хочется! ))))
Только кто для тебя "наши", бот????
Кончелыги дешевые ...