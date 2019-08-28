“Войны нет”, "токсичная" личность” и “матрос Железняк”: ТОП-цитаты Коломойского

Коломойский снова дал большое интервью украинскому изданию.

Известный украинский олигарх Игорь Коломойский накануне старта Верховной Рады девятого созыва снова дал большое интервью украинскому изданию Цензор.нет. О чем говорил и на чем акцентировал Коломойский - читайте далее.

О парламентских выборах

“Никто вообще не ожидал … Смена поколений она может быть мирной, а может быть не мирной. Мы не получили третьего Майдана, которым все грозились, а получили возможность проголосовать на избирательных участках. Порошенко, как явление включает в себя всех - и Ющенко, и Тимошенко, и Кучму, и олигархов, включая, может быть, меня, хотя мне это очень неприятно. Но, в принципе, так оно и есть, к сожалению. И теперь всех нас поганой метлой…“

О “поганой метле”

“Я - свободный радикал, “токсичная“ личность. При том, что я всегда был в оппозиции, но всегда я был токсичен. “

О Зеленском

“Мы можем созидать только в идеях. Идеи у нас очень простые на следующие пять лет. Коэффициент полезного действия Зеленского надо будет измерить тем, сколько человек вернется в Украину.

Он “в законе“ первые 100 дней, они только прошли. Скоро будем критиковать. За сто дней человек должен разобраться что к чему. Если не разобрался, так может он не туда пришел.

Матрос Железняк (Зеленский, - ред.), подкрепленный голосами избирателей.“

О декларациях доходов

“В нищей стране, кроме чиновников и тех, кто занимает какие-то посты, никаких деклараций быть не должно. Заработал, заплатил, все. Все знают, что я миллионер. Если я напишу, что заработал три копейки - ко мне придут. А если ты чиновник, то заполняй электронную декларацию. “

О новых чиновниках и депутатах

“Теперь чиновникам хана! Мы стали частью Европы. Хочешь быть чиновником, депутатом - надо вскрыться. Спроси у семьи, у детей, у родителей - готовы они к этому? Что их будут щелкать, смотреть как они живут, как они тратят, и, в конечном итоге ты должен будешь соответствовать тому, что ты пишешь в декларации. Первое время может где-то +/- будут смотреть сквозь пальцы, а потом все. И если ты обманул - будешь сидеть в тюрьме.“

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О коррупции

“90% нашего населения привыкло к коррупции. Более того – само население является источником коррупции. Они об этом даже не задумываются. Они лояльно или толерантно относятся к коррупции. Когда кто-то что-то нажил, говорят: “Вот какой умный человек“. Особенно жены говорят мужьям: “Вот лучше б я за него замуж вышла“.

О “Криворожстали”

“Я считаю, что нужно отбирать предприятия, где плохая экология, отдавать государству и заниматься очисткой … Вот был президент в Кривом Рогу. Мне после этого позвонили и спросили – “Вы “Криворожсталь“ хотите купить?“ Нормально вообще? Звонят с утра. С утра я плохо соображаю. Звонят спрашивают - “Если Вас интересует Криворожсталь, так Миттал готов вам ее продать“. Я спрашиваю: “А что привело вас к такому звонку?“ “Так президент же был там“. Я вам готов расписаться, что я не покупаю ничего за ближайшие пять лет. Не куплю никакие предприятия, не заберу, не отниму. Меня не интересуют никакие активы, я хочу сейчас одно - чтобы тарифы снизились в стране, это спасет экономику и позволит сохранить людей от выезда.“

О деле “Роттердам+”

“Только по схеме “Роттердам+“ грабеж за три с половиной года я оцениваю в 4,2 миллиарда долларов. Украина производит 180 миллиардов киловатт-часов в год. 50% производит атомная энергетика. 40% производит тепловая. 40 от 180 составляет 72 миллиарда киловатт. У Ахметова 70-80% тепловой генерации в руках, и при этом его не признают монополистом!“

Об олигархах

“Они уже все прожрали, просрали, потратили на бразильцев и футбол. Олигархов больше нет 0 мы умерли! Нам надо вперед смотреть. У нас большие цели и задачи. Есть новая власть, новый президент. Я уверен, что у него (Зеленского, ред.) нет и не будет своих новоявленных ахметовых, коломойских, пинчуков... “

О себе

“Коломойского у него (Зеленского, - ред.) нет. Если Коломойский скажет завтра: “давайте грабить“, то нет у него Коломойского. Коломойский нужен, если он может что-то созидать, как и Ахметов, и Пинчук, и Фирташ, и Медведчук. Хотя Медведчук и Фирташ - стремная история с русскими."

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О Новинском

“Пили водочку у него дома, заедали икрой... Новинскому я прямо в лицо сказал после второго тура президентских выборов и до парламентских выборов, при том, что я симпатизировал их совместной партии - вам не сильно жирно будет зарабатывать такие деньги? … Не дохрена ли вам с Ринатом Леонидовичем будет? Рожа не треснет? Или ты, Вадим, решил весь украинский народ купить - меня за икру, всех остальных за гречневую кашу? Сделай из этой руды сталь и заработай на ней, заплати больше налогов, дай больше зарплату своим рабочим. Но если вы просто копаете руду, и вместо загрузки украинской промышленности просто отправляете руду в Китай, чтобы помочь китайцам развивать их промышленность, так платите тогда большую ренту. Из 80 долларов сколько вам оставить, Вадим - 10 долларов на икру хватит? А остальное – в бюджет, налоги, рента“.

Новинский продолжал есть икру.“

Об Ахметове

“Тот грабеж, который у нас происходит, только у нас и работает. Не будем привязываться к Ахметову - у нас с ним прекрасные отношения… А куда Ахметову бежать? В Россию не получится. Терещенки, Морозовы, Третьяковы - они же тоже думали, что охренительно великие. И чем все закончилось?“

О премьер-министре

“Я никого не выдвигал... Если меня назначат, а потом с нами все партнеры разорвут отношения, то лучше не назначать. Без тушенки и второго фронта, все-таки будет тяжело.

Рашкован вообще минус, исключено. Коболев не готов сам, по-моему, не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат. Но просто это общественное мнение - в нищей стране большой размер премии это компромат. Хотя эта премия вообще ничего – 0, по сравнению с той огромной работой, какую он сделал для страны. Абромавичус - ноль шансов. Данилюк - ноль шансов. Алексей Гончарук в шорт-листе, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов. Я склоняюсь к кандидатуре Витренко, потому что с ним знаком. Но говорят, что и Гончарук тоже в порядке, очень умный.“

О главе МВД

“У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром. Во-первых, нет другой кандидатуры на этот пост, а второе - в стране должны быть какие-то стабильные вещи. Я думаю, сохранится и министр финансов Маркарова. Эти достойные люди на своем месте достойно работают. “

О “Слуге народа”

“Я не верю, что 254 человека пошли за 30 тысячами (зарплата народного депутата, - ред.). Не верю. Мы привыкли воевать с собственным государством, потому что советское государство было государство подавления и уничтожения человека.... Под риском выхода где-то до 100 человек. “Паршивыми овцами“ будут прежде всего бизнесмены. Тогда через год в Украине будут новые выборы - даю свой прогноз. Только уже на базе полностью пропорциональной системы. Только одна (причина досрочных выборов, - ред.) - если “слуги народа“ начнут бл..довать. А они будут точно бл..довать, вопрос в масштабах. И это нормальный человеческий процесс осознания, зачем вы пришли в парламент.“

Об Офисе Президента

“Они пока грамотно все делают, все нормально. Но еще пребывают в эйфории, им кажется, что море по колено. Я им пытаюсь как-то донести, что у Петра Алексеевича было 303 человека парламентское большинство в ноября 14-го года. И через год все, как дым над водой развеялось. Но пока меня не слышат.“

О Богдане

“Там же Богдан есть для советов. Он все знает. Если не знает, то в Фейсбук заходит, там все подскажут. Я серьезно. Люди, живущие в интернете, болезненно воспринимают столкновения с реальностью. Но я-то Богдана знаю, он же нормальный человек. Ну есть у него эта болезнь с Фейсбуком, с этими телефонами, он в них сидит. Когда человек все время сидит и смотрит, он становится частью этого телефона. То, что Богдан выдал с журналистами, я считаю, что это явление, раньше говорили “человек из футляра“, а теперь “человек из Фейсбука“. Он вышел из виртуального мира, а его что-то спрашивают. Он говорит: “А вы кто такие? Вы журналисты? Что вы от меня хотите типа?“ - “Общественное мнение, то-се, значимая информация“. - “Та я не знаю, мы с миром общаемся совсем по-другому, отстаньте от меня типа“. Человек просто из компа выскочил.“

О Бойко и Медведчуке

“Число украинцев, которые голосовали за Медведчука и Бойко – 13%. И будет еще меньше, потому что это раньше за них могли голосовать как за сторонников России. А теперь кто такие Бойко и Медведчук? Предатели Украины. И кто за них будет голосовать? Их результат в 13% - это пока еще оставшиеся сторонники РФ.“

О войне на Донбассе

“Если бы не было конфликта, не было бы российской регулярной армии. Надо смотреть, что первично, а что вторично. Мы с вами помним 14-й год, как все начиналось. Сначала образовался конфликт, а потом уже образовалась сначала эти все зеленые человечки из России, гиркины, привозные автобусы якобы дончан и луганчан, а на самом деле они были из-за поребрика.

Нет войны на Донбассе. Есть конфликт. Официально война не объявлена - значит конфликт. У нас даже российские войска, когда вторглись, то войну не объявили. Мы оккупированы, да. Но основой всего находится гражданский конфликт. Гражданский конфликт надо политическими методами снять с повестки дня - и тогда российским войскам придется сваливать. Вот почему я говорю сейчас о конфликте - с политической точки зрения.“

Об условиях снятия антироссийских санкций

“Три условия: когда на Донбассе наступил мир - это раз, когда Россия выведет свои войска - это два, когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей - это три. После выполнения условий санкции снимаются.“

О Гладковских

“Эта ситуация - это тот же самый анекдот про крысу и хомяка - вопрос пиар-обеспечения. Отшельмовали, показали, люди увидели, как они разговаривают, какая у них переписка и сколько они кому отправили, и это вызвало возмущение. Я ж никого не оправдываю. Но ведь тут вопрос не в том, как они общаются и не в том, что там делало НАБУ, а вопрос был в том - они завозили нужное нам оборудование из России, пусть контрабандой или нет? Если они завозили российские товары двойного назначения в Украину, и это использовалось для нашей военной промышленности на выгодных условиях, так они тогда герои.“

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