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“Войны нет”, "токсичная" личность” и “матрос Железняк”: ТОП-цитаты Коломойского

Комментариев: 6
Коломойский снова дал большое интервью украинскому изданию.
Коломойский дал большое интервью
Коломойский дал большое интервью
censor.net.ua

Известный украинский олигарх Игорь Коломойский накануне старта Верховной Рады девятого созыва снова дал большое интервью украинскому изданию Цензор.нет. О чем говорил и на чем акцентировал Коломойский - читайте далее.

 

О парламентских выборах

“Никто вообще не ожидал … Смена поколений она может быть мирной, а может быть не мирной. Мы не получили третьего Майдана, которым все грозились, а получили возможность проголосовать на избирательных участках. Порошенко, как явление включает в себя всех - и Ющенко, и Тимошенко, и Кучму, и олигархов, включая, может быть, меня, хотя мне это очень неприятно. Но, в принципе, так оно и есть, к сожалению. И теперь всех нас поганой метлой…“

 

О “поганой метле”

“Я - свободный радикал, “токсичная“ личность. При том, что я всегда был в оппозиции, но всегда я был токсичен. “

 

О Зеленском

“Мы можем созидать только в идеях. Идеи у нас очень простые на следующие пять лет. Коэффициент полезного действия Зеленского надо будет измерить тем, сколько человек вернется в Украину.

Он “в законе“ первые 100 дней, они только прошли. Скоро будем критиковать. За сто дней человек должен разобраться что к чему. Если не разобрался, так может он не туда пришел.

Матрос Железняк (Зеленский, - ред.), подкрепленный голосами избирателей.“

 

О декларациях доходов

“В нищей стране, кроме чиновников и тех, кто занимает какие-то посты, никаких деклараций быть не должно. Заработал, заплатил, все. Все знают, что я миллионер. Если я напишу, что заработал три копейки - ко мне придут. А если ты чиновник, то заполняй электронную декларацию. “

 

О новых чиновниках и депутатах

“Теперь чиновникам хана! Мы стали частью Европы. Хочешь быть чиновником, депутатом - надо вскрыться. Спроси у семьи, у детей, у родителей - готовы они к этому? Что их будут щелкать, смотреть как они живут, как они тратят, и, в конечном итоге ты должен будешь соответствовать тому, что ты пишешь в декларации. Первое время может где-то +/- будут смотреть сквозь пальцы, а потом все. И если ты обманул - будешь сидеть в тюрьме.“

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О коррупции

“90% нашего населения привыкло к коррупции. Более того – само население является источником коррупции. Они об этом даже не задумываются. Они лояльно или толерантно относятся к коррупции. Когда кто-то что-то нажил, говорят: “Вот какой умный человек“. Особенно жены говорят мужьям: “Вот лучше б я за него замуж вышла“. 

 

О “Криворожстали”

“Я считаю, что нужно отбирать предприятия, где плохая экология, отдавать государству и заниматься очисткой … Вот был президент в Кривом Рогу. Мне после этого позвонили и спросили – “Вы “Криворожсталь“ хотите купить?“ Нормально вообще? Звонят с утра. С утра я плохо соображаю. Звонят спрашивают - “Если Вас интересует Криворожсталь, так Миттал готов вам ее продать“. Я спрашиваю: “А что привело вас к такому звонку?“ “Так президент же был там“. Я вам готов расписаться, что я не покупаю ничего за ближайшие пять лет. Не куплю никакие предприятия, не заберу, не отниму. Меня не интересуют никакие активы, я хочу сейчас одно - чтобы тарифы снизились в стране, это спасет экономику и позволит сохранить людей от выезда.“

 

О деле “Роттердам+”

“Только по схеме “Роттердам+“ грабеж за три с половиной года я оцениваю в 4,2 миллиарда долларов. Украина производит 180 миллиардов киловатт-часов в год. 50% производит атомная энергетика. 40% производит тепловая. 40 от 180 составляет 72 миллиарда киловатт. У Ахметова 70-80% тепловой генерации в руках, и при этом его не признают монополистом!“

 

Об олигархах

“Они уже все прожрали, просрали, потратили на бразильцев и футбол. Олигархов больше нет 0 мы умерли! Нам надо вперед смотреть. У нас большие цели и задачи. Есть новая власть, новый президент. Я уверен, что у него (Зеленского, ред.) нет и не будет своих новоявленных ахметовых, коломойских, пинчуков... “

 

О себе

“Коломойского у него (Зеленского, - ред.) нет. Если Коломойский скажет завтра: “давайте грабить“, то нет у него Коломойского. Коломойский нужен, если он может что-то созидать, как и Ахметов, и Пинчук, и Фирташ, и Медведчук. Хотя Медведчук и Фирташ - стремная история с русскими."

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О Новинском

“Пили водочку у него дома, заедали икрой... Новинскому я прямо в лицо сказал после второго тура президентских выборов и до парламентских выборов, при том, что я симпатизировал их совместной партии - вам не сильно жирно будет зарабатывать такие деньги? … Не дохрена ли вам с Ринатом Леонидовичем будет? Рожа не треснет? Или ты, Вадим, решил весь украинский народ купить - меня за икру, всех остальных за гречневую кашу? Сделай из этой руды сталь и заработай на ней, заплати больше налогов, дай больше зарплату своим рабочим. Но если вы просто копаете руду, и вместо загрузки украинской промышленности просто отправляете руду в Китай, чтобы помочь китайцам развивать их промышленность, так платите тогда большую ренту. Из 80 долларов сколько вам оставить, Вадим - 10 долларов на икру хватит? А остальное – в бюджет, налоги, рента“. 

Новинский продолжал есть икру.“

 

Об Ахметове

“Тот грабеж, который у нас происходит, только у нас и работает. Не будем привязываться к Ахметову - у нас с ним прекрасные отношения… А куда Ахметову бежать? В Россию не получится. Терещенки, Морозовы, Третьяковы - они же тоже думали, что охренительно великие. И чем все закончилось?“

 

О премьер-министре

“Я никого не выдвигал... Если меня назначат, а потом с нами все партнеры разорвут отношения, то лучше не назначать. Без тушенки и второго фронта, все-таки будет тяжело. 

Рашкован вообще минус, исключено. Коболев не готов сам, по-моему, не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат. Но просто это общественное мнение - в нищей стране большой размер премии это компромат. Хотя эта премия вообще ничего – 0, по сравнению с той огромной работой, какую он сделал для страны. Абромавичус - ноль шансов. Данилюк - ноль шансов. Алексей Гончарук в шорт-листе, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов. Я склоняюсь к кандидатуре Витренко, потому что с ним знаком. Но говорят, что и Гончарук тоже в порядке, очень умный.“

 

О главе МВД

“У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром. Во-первых, нет другой кандидатуры на этот пост, а второе - в стране должны быть какие-то стабильные вещи. Я думаю, сохранится и министр финансов Маркарова. Эти достойные люди на своем месте достойно работают. “

 

О “Слуге народа”

“Я не верю, что 254 человека пошли за 30 тысячами (зарплата народного депутата, - ред.). Не верю. Мы привыкли воевать с собственным государством, потому что советское государство было государство подавления и уничтожения человека.... Под риском выхода где-то до 100 человек. “Паршивыми овцами“ будут прежде всего бизнесмены. Тогда через год в Украине будут новые выборы - даю свой прогноз. Только уже на базе полностью пропорциональной системы. Только одна (причина досрочных выборов, - ред.) - если “слуги народа“ начнут бл..довать. А они будут точно бл..довать, вопрос в масштабах. И это нормальный человеческий процесс осознания, зачем вы пришли в парламент.“

 

Об Офисе Президента

“Они пока грамотно все делают, все нормально. Но еще пребывают в эйфории, им кажется, что море по колено. Я им пытаюсь как-то донести, что у Петра Алексеевича было 303 человека парламентское большинство в ноября 14-го года. И через год все, как дым над водой развеялось. Но пока меня не слышат.“

 

О Богдане

“Там же Богдан есть для советов. Он все знает.  Если не знает, то в Фейсбук заходит, там все подскажут. Я серьезно. Люди, живущие в интернете, болезненно воспринимают столкновения с реальностью. Но я-то Богдана знаю, он же нормальный человек. Ну есть у него эта болезнь с Фейсбуком, с этими телефонами, он в них сидит. Когда человек все время сидит и смотрит, он становится частью этого телефона. То, что Богдан выдал с журналистами, я считаю, что это явление, раньше говорили “человек из футляра“, а теперь “человек из Фейсбука“. Он вышел из виртуального мира, а его что-то спрашивают. Он говорит: “А вы кто такие? Вы журналисты? Что вы от меня хотите типа?“ - “Общественное мнение, то-се, значимая информация“. - “Та я не знаю, мы с миром общаемся совсем по-другому, отстаньте от меня типа“. Человек просто из компа выскочил.“

 

О Бойко и Медведчуке

“Число украинцев, которые голосовали за Медведчука и Бойко – 13%. И будет еще меньше, потому что это раньше за них могли голосовать как за сторонников России. А теперь кто такие Бойко и Медведчук? Предатели Украины. И кто за них будет голосовать? Их результат в 13% - это пока еще оставшиеся сторонники РФ.“

 

О войне на Донбассе

“Если бы не было конфликта, не было бы российской регулярной армии. Надо смотреть, что первично, а что вторично. Мы с вами помним 14-й год, как все начиналось. Сначала образовался конфликт, а потом уже образовалась сначала эти все зеленые человечки из России, гиркины, привозные автобусы якобы дончан и луганчан, а на самом деле они были из-за поребрика. 

Нет войны на Донбассе. Есть конфликт. Официально война не объявлена - значит конфликт. У нас даже российские войска, когда вторглись, то войну не объявили. Мы оккупированы, да. Но основой всего находится гражданский конфликт. Гражданский конфликт надо политическими методами снять с повестки дня - и тогда российским войскам придется сваливать. Вот почему я говорю сейчас о конфликте - с политической точки зрения.“

 

Об условиях снятия антироссийских санкций

“Три условия: когда на Донбассе наступил мир - это раз, когда Россия выведет свои войска - это два, когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей - это три. После выполнения условий санкции снимаются.“

 

О Гладковских

“Эта ситуация - это тот же самый анекдот про крысу и хомяка - вопрос пиар-обеспечения. Отшельмовали, показали, люди увидели, как они разговаривают, какая у них переписка и сколько они кому отправили, и это вызвало возмущение. Я ж никого не оправдываю. Но ведь тут вопрос не в том, как они общаются и не в том, что там делало НАБУ, а вопрос был в том - они завозили нужное нам оборудование из России, пусть контрабандой или нет? Если они завозили российские товары двойного назначения в Украину, и это использовалось для нашей военной промышленности на выгодных условиях, так они тогда герои.“

 

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Теги: Коломойский, интервью
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Комментариев (7)
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ВосставшийИзБана    28.08.2019, 11:21
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Лица стерты, краски тусклы,
То ли люди, то ли куклы.
Взгляд похож на взгляд,
А день - на день.
Я устал и отдыхая
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей.
Peyot    28.08.2019, 11:15
Оценка:  -1
Peyot
Походу Беня планирует еще много раз сделать всех зебилушек вместе с зеко-мандой!
ВосставшийИзБана    28.08.2019, 11:00
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
"Мы оккупированы, да. Но основой всего находится гражданский конфликт."

Вот это сказанул! Москва оккупировала нашу территорию, но это не война и только потому, что Москва не хочет называть это войной. Выходит, что пока грабитель сам официально не объявит, что он грабитель, суд не имеет права
ВосставшийИзБана    28.08.2019, 11:01
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
признавать его грабителем. И что значит "гражданский конфликт"? Это выходит мы сам себя оккупировали? Или как?
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 11:03
Оценка:  -2
Зарин_и_Зоман
Боцман! Но ведь Украина тоже официально не вводит состояние войны! Иначе рухнет бизнес. Так что не истерите, мой юный друг - всё там на взаимодоговорённых основах!
ВосставшийИзБана    28.08.2019, 11:14
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Что вы все так часто пишете про истерику? Это я что ли с пеной у рта ору: "Крым наш!!!"?
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 11:22
Оценка:  +1
Зарин_и_Зоман
Нет конечно! )) Но упарываетесь последнее время всё чаще и нерешённый еврейский вопрос тоже не даёт Вам покоя.
Простите, если как-то задел Вас своими неосторожными словами. Больше не буду!
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