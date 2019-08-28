Под Харьковом в прямом эфире напали на журналистов 112-Украина

Люди называли себя активистами.

В Харьковской области лесники и люди, которые называли себя активистами напали на съемочную группу канала 112-Украина. Об этом сообщил журналист Олег Решетняк в эфире того же канала.

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По словам журналиста,он и двое операторов делали съемки для журналистского расследования о масштабной вырубке вековых дубов в Харьковской области. Нападение произошло после того, как работники телеканала подняли в воздух квадракоптер, чтобы зафиксировать сверху масштабы вырубки.

Агрессивные люди напали на автомобиль съемочной группы, заблокировали его движение, спустили колеса и угрожали журналисту и операторам.

Внутри остался водитель нашей машины, его едва не перевернули, нам с трудом удалось это немного остановить, - сказал Решетняк.

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Агрессивные лесники говорили, что журналисты “мешают им работать”.

На место вызвали полицию. В прямом эфире Решетняк заявил, что агрессивные люди попытаются еще раз перекинуть автомобиль и требуют отдать флешки с отснятым материалом. В этот момент на журналиста накинулись с кулаками в прямом эфире. На этом видео заканчивается.

Ведущий канала не смог связаться со съемочной группой. Позже стало известно, что журналиста избили, его увезла скорая помощь. Также сильно пострадала служебная машина.

Напомним, под Киевом парень с пистолетом напал съемочную группу СТБ и экстрасенсов. Мужчине не понравилось то, что возле его квартиры проводят магические ритуалы.

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