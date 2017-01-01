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Министром энергетики станет Алексей Оржель - Герус

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Представитель президента в Кабмине заявил о готовности поддержать данную кандидатуру.
Андрей Герус
Андрей Герус
Фейсбук Андрея Геруса

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус назвал имя возможного главы Министерства экологии и энергетики.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

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На должность министра могут рассмотреть народного депутата от партии Слуга Народа Алексея Оржель.

Алексей Оржель будет министром энергетики и экологии. Мы поддержим, проголосуем - подчеркнул Герус

Ранее сообщалось о том, что новым генпрокурором может стать Руслан Рябошапка.

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Теги: Алексей Оржель, министр энергетики, Герус
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