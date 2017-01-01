Министром энергетики станет Алексей Оржель - Герус
Представитель президента в Кабмине заявил о готовности поддержать данную кандидатуру.
Представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус назвал имя возможного главы Министерства экологии и энергетики.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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На должность министра могут рассмотреть народного депутата от партии Слуга Народа Алексея Оржель.
Алексей Оржель будет министром энергетики и экологии. Мы поддержим, проголосуем - подчеркнул Герус
Ранее сообщалось о том, что новым генпрокурором может стать Руслан Рябошапка.
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