Министром энергетики станет Алексей Оржель - Герус

Представитель президента в Кабмине заявил о готовности поддержать данную кандидатуру.

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус назвал имя возможного главы Министерства экологии и энергетики.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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На должность министра могут рассмотреть народного депутата от партии Слуга Народа Алексея Оржель.

Алексей Оржель будет министром энергетики и экологии. Мы поддержим, проголосуем - подчеркнул Герус

Ранее сообщалось о том, что новым генпрокурором может стать Руслан Рябошапка.

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