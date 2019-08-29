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Луценко могут запретить выезжать из Украины

Комментариев: 4
Окружной админсуд города Киева открыл дело против Юрия Луценко.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
www.facebook.com/LlutsenkoYuri

Окружной админсуд в городе Киеве открыл дело по иску бывшего мэра Леонида Черновецкого против генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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“Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Леонида Черновецкого в Государственную пограничную службу и Генерального прокурора Юрия Луценко. Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение“ - говорится в сообщении.

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Напомним, истец просит суд в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности Генерального прокурора сразу после его освобождения. Среди других требований иска - обязать Государственную пограничную службу ограничить выезд Юрия Луценко за границу.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Луценко подал в отставку.  Сегодня генеральный прокурор написал заявление об увольнении.

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Теги: Юрий Луценко, суд, запрет на выезд из украины
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Комментариев (4)
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vicinq    29.08.2019, 15:12
Оценка:  -1
vicinq
Шельма черновецкий аферист клейма негде ставить просит суд он ..давай сюда падло и наворованное не забудь суды Киева тебя заждались уже 6 лет оно меценатом сделалось...
asfd0    29.08.2019, 15:05
Оценка:  -1
asfd0
Та можно не париться, кому он там нужен. Вся его перспектива там - это сидеть под эйфелевой башней и просить милостыню.
T-REX2    29.08.2019, 15:11
Оценка:  -1
T-REX2
лучше пускай сидит в ИТК91
asfd0    29.08.2019, 15:14
Оценка:  +2
asfd0
Дык опять из него мученника лепить будут.
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