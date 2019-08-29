Луценко могут запретить выезжать из Украины

Окружной админсуд города Киева открыл дело против Юрия Луценко.

Окружной админсуд в городе Киеве открыл дело по иску бывшего мэра Леонида Черновецкого против генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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“Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Леонида Черновецкого в Государственную пограничную службу и Генерального прокурора Юрия Луценко. Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение“ - говорится в сообщении.

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Напомним, истец просит суд в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности Генерального прокурора сразу после его освобождения. Среди других требований иска - обязать Государственную пограничную службу ограничить выезд Юрия Луценко за границу.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Луценко подал в отставку. Сегодня генеральный прокурор написал заявление об увольнении.

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