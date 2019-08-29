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"Забрать мандат и все": У Зеленского рассказали, что будут делать с прогульщиками

Комментариев: 7
При наличии 50% прогулов без уважительных причин нардепов будут лишать мандатов.
Ирина Верещук
Ирина Верещук
скриншот из видео

Народный депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук рассказала о штрафных санкциях, которые будут применяться к депутатам-прогульщикам. По ее словам, в случае наличия 50% прогулов без уважительных причин депутат будет лишен мандата.

Об этом она рассказала в комментарии телеканалу 112 Украина.

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“Мы планируем внести изменения в действующее законодательство, и, если депутат без уважительных причин пропускает более 50% рабочего времени, у него будет забран мандат. Не будем рассказывать об админнарушениях, никаких штрафных санкций, забрать мандат - и все“, - заявила Верещук.

Мы должны как-то навести порядок, должны быть дисциплина и чувство ответственности. На нас смотрят люди - подчеркнула нардеп

На видео с 3:24

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский внес в Раду свой закон об импичменте. Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

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Теги: Верховная Рада, депутаты прогульщики, мандат
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Комментариев (8)
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Trillioner    29.08.2019, 17:54
Оценка:  0
Trillioner
УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА: смерть или кома. Тогда да.
А когда, уважительная причина - это обосрался, температура 36,7, надо кофе попить было, посрать, посцать, пожрать, сьездить на финал футбола, отойти подрочить, тразнуть героинчика и т.п. Тогда нет...
Trillioner    29.08.2019, 17:50
Оценка:  0
Trillioner
Пугает фраза, - БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН!!!!!!!!!!!!!.............. ????????????
krolikoff_net    29.08.2019, 17:53
Оценка:  0
krolikoff_net
Сейчас снимут неприкосновенность, и вся неугодная оппозиция пойдет в квартальное ГБР давать какие то дурацкие показания по приказу портнова. тот еще цирк будет. В Раде останутся только самые кошерные ЗЕ. Рада превратится в Думу, а дума - не место для дискуссий.
krolikoff_net    29.08.2019, 17:30
Оценка:  -2
krolikoff_net
Слуги непонятного народа видимо не совсем поняли, куда они попали. Все депутаты избраны Народом на своих округах. Отозвать своего депутата могут только мзбиратели , и никто другой.
asfd0    29.08.2019, 17:25
Оценка:  -1
asfd0
Не совсем понятно какой нормой закона она руководствуется в своих заявлениях, просто у простого народа, которому они служат, достаточно 3-х очасов тсутствия без уважительной причины что б потерять работу.
krolikoff_net    29.08.2019, 17:32
Оценка:  -1
krolikoff_net
Депутаты являются законодательной властью в стране. Они не только работают в Раде, но и половину своей деятельности проводят в своих округах. Нравится ли это клоунам из квартала или нет, но так оно и есть. В Раде все равноправны, и никто не имеет права кому либо диктовать свои условия.
colavova    29.08.2019, 16:49
Оценка:  -2
colavova
т.е. после обеда можна линять с заседаний)))
Дром    29.08.2019, 16:42
Оценка:  +5
Дром
50% прогулов? А можно я буду платить 50% от положенных налогов на этих упырей?
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