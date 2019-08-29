"Забрать мандат и все": У Зеленского рассказали, что будут делать с прогульщиками

При наличии 50% прогулов без уважительных причин нардепов будут лишать мандатов.

Народный депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук рассказала о штрафных санкциях, которые будут применяться к депутатам-прогульщикам. По ее словам, в случае наличия 50% прогулов без уважительных причин депутат будет лишен мандата.

Об этом она рассказала в комментарии телеканалу 112 Украина.

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“Мы планируем внести изменения в действующее законодательство, и, если депутат без уважительных причин пропускает более 50% рабочего времени, у него будет забран мандат. Не будем рассказывать об админнарушениях, никаких штрафных санкций, забрать мандат - и все“, - заявила Верещук.

Мы должны как-то навести порядок, должны быть дисциплина и чувство ответственности. На нас смотрят люди - подчеркнула нардеп

На видео с 3:24

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский внес в Раду свой закон об импичменте. Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

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