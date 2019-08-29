Диверсанты намеревались сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону, утверждают в штабе ООС.

Диверсионная группа сепаратистов в ночь на четверг попыталась проникнуть на позиции украинских военных в районе Светлодарской дуги, но была уничтожена бойцами полка Азов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил 29 августа.

Указано, что во время смены личного состава противника на посту бойцами Азова была замечена вражеская ДРГ, которая двигалась серой зоной и пыталась проникнуть на позиции ВСУ, тем самым нарушая Минские договоренности.

"В результате короткого боя четверо врагов были уничтожены, один – ранен и взят в плен вместе с имеющимся у него оружием и другими вещами. Во время общения он рассказал, что группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Бойцы Азова уничтожили группу сепаратистов – штаб

Напомним, за сутки 28 августа сепаратисты 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе были применены запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм. Украинские военные не пострадали.

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