Обмен пленными: Опубликован предварительный список из 28 граждан Украины

По сообщению Генпрокурора Рябошапки, сама процедура обмена уже завершилась.

По состоянию на утро 30 августа появился предварительный список украинских граждан, которых в рамках обмена удерживаемыми лицами готовят к передаче Киеву.

Соответствующий перечень фамилий в своем Telegram опубликовал журналист и бывший нардеп Мустафа Найем.

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“Сегодняшнее утро действительно может стать добрым - в Украину могут вернуться 28 украинских политзаключенных и пленных моряков. По сообщению Генерального прокурора Руслана Рябошапки, сама процедура обмена уже завершилась. Главный редактор “Эхо Москвы“ Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с украинцами должен был прибыть в Киев в 5 утра. На данный момент официальной информации о месте пребывания освобожденных украинцев нет. Десятки журналистов и родственники ждут самолета с политзаключенными и пленными в аэропорту “Киев“. Там же был замечен секретарь СНБО Александр Данилюк“, - написал Найем.

По его словам, сейчас из разных источников удалось составить только приблизительный список освобожденных:

Олег Сенцов,

Павел Гриб,

Николай Карпюк,

Владимир Балух

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и 24 украинских моряка: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Андрей Опрыско, Сергей Попов, Евгений Семидоцкий, Василий Сорока, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Сергей Цыбизов, Сергей Чулиба, Андрей Эйдер.

“Между тем, все ещё остаются в плену семь моряков. А также Александр Кольченко, Евгений Панов, Роман Сущенко, Станислав Клых. По ним никакой информации нет. Напомню, что Олег Сенцов был задержан в Крыму 10 мая 2014. Николай Карпюк был задержан 17 марта 2014 г. при въезде в Россию. Владимир Балух ФСБ задержала в Крыму в декабре 2016 года. Павел Гриб был похищен 24 августа 2017 года на территории Беларуси. А украинские моряки были взяты в плен в декабре 2018 года и пребывали в российской тюрьму более 9 месяцев“, - добавил он.

Как сообщалось, в Офисе президента 30 августа утром заявили, что обмен пленными не завершился, информация о возвращении - фейк.

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