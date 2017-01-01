ГБР и СБУ обыскали еще и дом Аласании
Читай также: У Зеленского выдвинули условие для финансирования Общественного ТВ
Госбюро расследований при оперативном сопровождении СБУ сегодня провели обыски дома главы правления НОТУ Зураба Аласания. Об этом рассказал сам Аласания, передает УНН.
"Да, я не препятствовал", - сказал Аласания, отвечая на вопрос, проводили сегодня ГБР и СБУ обыски у него дома.
По его словам, обыски дома продолжались примерно с 7:00 до 12:00. В помещении НОТУ они еще продолжаются.
Читай также: Аласанию восстановили в должности главы "Суспільного"
Ранее сообщалось, что ГБР и СБУ проводят обыски в помещении "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" в рамках уголовного производства о злоупотребление служебным положением должностными лицами НОТУ.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.