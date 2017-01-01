ГБР и СБУ обыскали еще и дом Аласании

В помещении Национальная общественная телерадиокомпания Украины" они еще продолжаются.

Аласания рассказал об обыске его дома Facebook Зураба Аласании

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Госбюро расследований при оперативном сопровождении СБУ сегодня провели обыски дома главы правления НОТУ Зураба Аласания. Об этом рассказал сам Аласания, передает УНН.

"Да, я не препятствовал", - сказал Аласания, отвечая на вопрос, проводили сегодня ГБР и СБУ обыски у него дома.

По его словам, обыски дома продолжались примерно с 7:00 до 12:00. В помещении НОТУ они еще продолжаются.

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Ранее сообщалось, что ГБР и СБУ проводят обыски в помещении "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" в рамках уголовного производства о злоупотребление служебным положением должностными лицами НОТУ.

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