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ГБР и СБУ обыскали еще и дом Аласании

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В помещении Национальная общественная телерадиокомпания Украины" они еще продолжаются.
Аласания рассказал об обыске его дома
Аласания рассказал об обыске его дома
Facebook Зураба Аласании

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Госбюро расследований при оперативном сопровождении СБУ сегодня провели обыски дома главы правления НОТУ Зураба Аласания. Об этом рассказал сам Аласания, передает УНН.

"Да, я не препятствовал", - сказал Аласания, отвечая на вопрос, проводили сегодня ГБР и СБУ обыски у него дома.

По его словам, обыски дома продолжались примерно с 7:00 до 12:00. В помещении НОТУ они еще продолжаются.

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Ранее сообщалось, что ГБР и СБУ проводят обыски в помещении "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" в рамках уголовного производства о злоупотребление служебным положением должностными лицами НОТУ.

 

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Теги: Аласания, НОТУ, обыски, дом, ГБР, СБУ
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