Горят пластик и растворители: Под Львовом возник пожар на предприятии

На место пожара отправились спасатели и бригады скорой помощи.

В селе Чишки Пустомитовского района Львовской области днем 30 августа возник масштабный пожар на предприятии “Ника-Друк“, которое занимается торговлей упаковочными материалами, растворителями, специализированными красками.

Об этом сообщил руководитель ОО “Варта 1“, депутат Львовского горсовета Игоря Зинкевича.

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Возгорание началось около 13:50. Свидетель пожара в фейсбуке заявил, что огонь охватил основные корпусы предприятия, технику. По его словам, тепло огня ощущается на расстоянии нескольких сотен метров.

Как сообщалось 28 августа, стало известно, почему загорелся одесский Токио Стар.

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