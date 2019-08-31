Луценко является акционером сети нелегальных казино - Арахамия

Игорный бизнес в Украине сделают легальным.

Давид Арахамия выступил на ток-шоу скриншот из видео

Председатель парламентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия заявил, что бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

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“Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум... Например, Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино“, - сказал Арахамия.

“Я лично напишу письменное заявление о том, что мне стало известно (о нелегальном игорном бизнесе Юрия Луценко - ред.)“, - добавил он.

Также Арахамия заявил, что игорный бизнес сделают легальным.

“Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром (Аваковым), много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы легализируем его нелегальный игорный бизнес“, — отметил Арахамия.

Как сообщалось 31 августа, в центре Киева разоблачили подпольное VIP-казино.

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