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Луценко является акционером сети нелегальных казино - Арахамия

Комментариев: 10
Игорный бизнес в Украине сделают легальным.
Давид Арахамия выступил на ток-шоу
Давид Арахамия выступил на ток-шоу
скриншот из видео

Председатель парламентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия заявил, что бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

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“Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум... Например, Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино“, - сказал Арахамия.

“Я лично напишу письменное заявление о том, что мне стало известно (о нелегальном игорном бизнесе Юрия Луценко - ред.)“, - добавил он.

Также Арахамия заявил, что игорный бизнес сделают легальным.

“Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром (Аваковым), много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы легализируем его нелегальный игорный бизнес“, — отметил Арахамия.

Как сообщалось 31 августа, в центре Киева разоблачили подпольное VIP-казино.

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Теги: игорный бизнес, казино, Арахамия, Луценко
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Комментариев (10)
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П    31.08.2019, 18:06
Оценка:  -1
П
Да, легализация. Деньги(налоги) пойдут в казну, а не прокурорской крыше.
MykRom    31.08.2019, 17:52
Оценка:  +1
MykRom
То есть не нары, а всего лишь легализация? Это ни в какие трусы не лезет.
Брюква_и_Клюква    31.08.2019, 17:49
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Если казино подпольное, то как можно быть его акционером? Это равно, что быть директором подпольного ликеро-водочного завода.
П    31.08.2019, 18:03
Оценка:  -2
П
И что не понятного? Все тоже самое, только не легально.
Брюква_и_Клюква    31.08.2019, 18:10
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Товарищ П, Вы имеете понятие, что такое акционерное общество и что такое акционер? Наверняка, нет. Вот, если бы Арахамия сказал, что Луцик - хозяин подпольного казино, я бы не имел претензий к его словам.
П    31.08.2019, 18:14
Оценка:  -2
П
Брюква_и_Клюква купите себе мозги. Может поможет.
Брюква_и_Клюква    31.08.2019, 18:17
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Я понимаю, что слова слишком сложны для Вас. Поэтому спрошу проще - Вы когда-нибудь видели акцию подпольного казино? Для справки: акция - это не шествие гомиков, а ликвидная ценная бумага.
ПродувКротов    31.08.2019, 17:46
Оценка:  -2
ПродувКротов
Некий товарисч Арахамия получил видимо задание от владельцев подпольных кащино таким незамысловатым образом начать компанию легализации бизнеса. Типа назад в 90е, да еще и с ветерком, на крыльях слуг непонятного народа
ПродувКротов    31.08.2019, 17:49
Оценка:  +1
ПродувКротов
Уже были в 90х толпы придурков, просадивших все деньги в этих казлиных заведениях и не знавших что потом делать. Как закрыли все казино, так преступность резко пошла на убыль. Если хотят иметь легальный бизнес - надо открыть одну игровую зону подальше от цивилизации и там извращайтесь.
Ira0955    31.08.2019, 17:18
Оценка:  0
Ira0955
Югу на на нары! И его страшилку жену)))
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