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Российского шпиона, работавшего в "Укроборонпроме", приговорили к 9 годам тюрьмы

Комментариев: 1
Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение с прокурором, отметили в СБУ.
Правоохранители задержали агента при пересечении границы
Правоохранители задержали агента при пересечении границы
ssu.gov.ua

Шевченковский районный суд Киева приговорил агента российской военной разведки, работавшего на одном из предприятий “Укроборонпрома“, к 9 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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“Сотрудники контрразведки установили, что житель Запорожья был завербован в 2014 году на временно аннексированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ для поддержки идей «русского мира», а также был материально заинтересован“, - говорится в сообщении.

Задокументировано, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий украинского ОПК и социально-политическую обстановку в регионе.

Собранные разведданные он посылал через предоставленные ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Беларуси и временно аннексированного Крыма.

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Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации. На микро-SD содержались собранные для передачи по заданию российской стороны разведывательные сведения.

Фигуранта дела суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Как сообщалось 30 августа, суд вынес приговор российскому шпиону, который работал переводчиком Гройсмана.

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Теги: шпион, суд, СБУ
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Комментариев (1)
h_a_a_r_p    31.08.2019, 18:11
Оценка:  -1
h_a_a_r_p
после того что написано агент а потом кадровый сотрудник , дальше читать нет смысла ибо кадровый сотрудник не может быть агентом
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