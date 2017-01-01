Советники "нормандской четверки" встретятся сегодня
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Встреча советников глав правительств и государств - участников “нормандской четверки“ запланирована 2 сентября. Об со ссылкой на информацию от Офиса президента пишет УНН.
Так, еще во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель 28 августа президент Владимир Зеленский призвал срочно провести встречу лидеров стран “нормандской четверки“ для обсуждения мирного процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.
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Со своей стороны Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время.
“Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года“, - указали в ОП.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обсудил реформы с лидером Литвы.
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