Матиоса уволили из ГПУ после письма Загороднюка

Рябошапка направил Матиоса в Минобороны для решения вопроса прохождения дальнейшей службы.

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Генпрокурор Руслан Рябошапка своим приказом освободил Анатолия Матиос с должности заместителя генпрокурора - главного военного прокурора ведомства, сообщает ГПУ.

В сообщении указано, что приказ был написан в соответствии с законом "О прокуратуре", положением о прохождении гражданами военной службы и на основании письма министра обороны Андрея Загороднюка.

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Кроме того, указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ объявила подозрения "главе МИД", "омбудсмену" и членам "спецкомиссий" "ДНР".

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